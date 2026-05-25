Πλήρης ικανοποίηση επικρατεί στην ηγεσία της Αστυνομίας Πάφου για την ανταπόκριση της δύναμης στα αυξημένα καθήκοντα που είχαν τα μέλη της κατά την χθεσινή εκλογική διαδικασία.

Η πλειοψηφία των μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, βρισκόταν στο πόδι από τα χαράματα χθες, επιφορτισμένη για την ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας και την ευνομία εντός και εκτός των εκλογικών κέντρων. Αστυνομεύοντας τους χώρους της ψηφοφορίας, περιπολώντας ανά την πόλη και επεμβαίνοντας όπου ήθελε προκύψει ώστε η σημαντική αυτή ημέρα να ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα, όπως και έγινε τελικά.

Ο ίδιος ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, Κλείτος Ερωτοκρίτου, επέβλεπε τις διαδικασίες αυτές, ενώ μετέβη και ο ίδιος στη Γεροσκήπου, για την έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εκτίμηση των αξιωματούχων της Αστυνομίας, είναι ότι όλα κύλησαν με τον πρέποντα τρόπο, γεγονός που πιστώνεται στα μέλη της δύναμης.