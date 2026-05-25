Από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 26 ανασκαφές και έχουν βρεθεί δύο ακόμη αγνοούμενοι, ενώ οι ανασκαφές συνεχίζονται σε συνολικά 8 τοποθεσίες, ανέφερε το τ/κ μέλος της ΔΕΑ, Χακί Μουφτουζαντέ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», ο κ. Μουφτουζαντέ είπε ότι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στο Δάλι, τη Λάπηθο, τον Καραβά, στο Έξω Μετόχι, τη Γαλάτεια, την Αμπελίκου, την Πέτρα και σε περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Ανέφερε επίσης ότι οι ταυτοποιήθηκαν πέντε από τους επτά σορούς που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον κήπο του Τεκκέ στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η τελευταία ταυτοποίηση αφορά τον Χουσεΐν Μεστάν που τάφηκε στο «κοιμητήριο μαρτύρων» στην Αμπελίκου στις 6 Μαΐου.

Σημείωσε ότι 127 από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα έγιναν σε «στρατιωτικές περιοχές» στα κατεχόμενα. «Συνολικά 205 λείψανα έχουν ανακαλυφθεί σε ανασκαφές σε στρατιωτικές περιοχές» είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Μουφτουζαντέ, ο προϋπολογισμός της ΔΕΑ για το 2026 είναι 3,9 εκατομμύρια ευρώ και δεν αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες για το Εργαστήριο DNA και τις αναλύσεις DNA. Σημείωσε ότι η ΕΕ δίδει 2,6 εκατομμύρια ετησίως και 37.282 ευρώ σε υποστήριξη προέρχονται από διάφορες άλλες χώρες.

Βοήθεια δίδουν η τ/κ και η ε/κ πλευρά, είπε, και χώρες όπως η Τουρκία, η Γερμανία, η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, το Κουβέιτ, η Ισπανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Πορτογαλία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Κίνα, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Ανέφερε επίσης ότι διάφοροι εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί έχουν κάνει δωρεές σε διάφορες περιόδους.

Ο Χακί Μουφτουζαντέ, τονίζοντας την ανθρωπιστική πτυχή του ζητήματος των αγνοουμένων, απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει έστω και την παραμικρή πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί τους στο 181, ώστε να μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειές τους.

«Ο χρόνος τελειώνει», είπε και πρόσθεσε ότι όσοι δεν είναι σίγουροι για τις πληροφορίες και πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για φήμη μπορούν πάλι να τους καλέσουν και να δώσουν τις πληροφορίες ανώνυμα.

ΚΥΠΕ