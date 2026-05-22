Απομακρύνθηκε από το σχολείο στα κατεχόμενα ο καθηγητής που φέρεται να παρενόχλησε μαθήτριες στο θεολογικό κολέγιο Χαλά Σουλτάν, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα κι ενημερώθηκαν τα αρμόδια μέρη, αναφέρει σήμερα σε γραπτή του δήλωση ο «διευθυντής» της «δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στο «υπουργείο παιδείας», Γιουσούφ Ινανίρογλου.

Ταυτόχρονα, σε δική του ανακοίνωση ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του θεολογικού κολεγίου αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και «δεν θα επιδειχθεί καμία ανοχή σε οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί την ασφάλεια των παιδιών μας».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ινανίρογλου πρόσθεσε στην δήλωσή του ότι το «υπουργείο» θα παρακολουθήσει τη διαδικασία μέχρι τέλους για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές του περιστατικού θα διευκρινιστούν και η νομική διαδικασία θα ολοκληρωθεί πλήρως. Σημείωσε ότι διορίστηκαν δύο επιθεωρητές και ξεκίνησε μια ολοκληρωμένη διαδικασία διοικητικής έρευνας.

Ανέφερε επίσης ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στην «αστυνομία» από τη διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς την ίδια ημέρα. Επέστησε δε την προσοχή στην αποφυγή δημοσιεύσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν την ιδιωτικότητα των μαθητών και των οικογενειών τους.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του κολεγίου απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η σχολική διοίκηση «κάλυπτε ή προσπαθούσε να κρύψει το θέμα κάτω από το χαλί», προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητά τους είναι τα παιδιά να λαμβάνουν εκπαίδευση σε ένα ασφαλές, υγιές και ειρηνικό περιβάλλον.

Όλες οι νομικές και διοικητικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται, και τις παρακολουθούν στενά, σημειώνοντας ότι δεν α επιδειχθεί καμία ανοχή σε οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί την ασφάλεια των παιδιών.

Σύλλογος και «υπουργείο παιδείας» αναφέρουν ότι θα ενημερώσουν το κοινό όταν υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς το περιστατικό έτυχε ευρείας κριτικής και σχολιάζεται στα ΜΚΔ και στα ΜΜΕ.

Αντιδράσεις κομμάτων

Το ΡΤΚ θεωρεί το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό» και «απαράδεκτο» προσθέτοντας ότι η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση, η ακαδημαϊκή, κοινωνική και ψυχολογική τους ανάπτυξη στο σύνολό της και η προστασία τους από την παραμέληση και την κακοποίηση αποτελούν την πιο σημαντική και πρωταρχική ευθύνη του «κράτους».

Η «κυβέρνηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΡΤΚ, δεν γνωρίζει αυτή την ευθύνη και υποστηρίζεται ότι ο κομματικός προσανατολισμός, η ανικανότητα και η αδυναμία διαχείρισης της εκπαίδευσης είναι οι βασικές αιτίες της παρακμής που βιώνουν σήμερα.

«Μια ανίκανη δομή που πιστεύει ότι βρίσκεται υπό πολιτική προστασία δεν αισθάνεται υπεύθυνη. Σε τέτοια περιβάλλοντα, η παραμέληση που βιώνουν οι μαθητές συχνά καλύπτεται, τα παράπονα καταστέλλονται και τα προβλήματα κρύβονται αντί να λύνονται».

Το ΡΤΚ θεωρεί ότι η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί στον ύποπτο καθηγητή, αλλά όλα τα άτομα και οι φορείς που ευθύνονται για αμέλεια και έλλειψη εποπτείας σε αυτό το περιστατικό θα πρέπει να διερευνηθούν, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των παιδιών και διασφαλίζοντας ότι η ψυχολογία τους δεν επηρεάζεται αρνητικά.

Εκ μέρους της επιτροπής παιδείας του ΚΚΔ, ο Αχμέτ Καραχάν ανέφερε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει πληγώσει βαθιά τη δημόσια συνείδηση και τα γεγονότα δεν αποτελούν πλέον απλώς εσωτερικό ζήτημα της σχολής. Οι καταγγελίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, πρόσθεσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη για ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα της διαδικασίας, χωρίς καμία συγκάλυψη.

Ανέφερε επίσης ότι το γεγονός ότι και οι δύο εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στα πρόσφατα περιστατικά είναι θρησκευτικοί έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα στην κοινωνία και η κατάσταση θα πρέπει να εξεταστεί σε όλες τις πτυχές της. «Κανενός η θέση, το καθήκον ή οι πολιτικές διασυνδέσεις του δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία».

Υπάρχουν, συνέχισε, εκατοντάδες νέοι εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από σχολές εκπαίδευσης και περιμένουν διορισμούς και η έλευση θρησκευτικών ή εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από την Τουρκία θα πρέπει τώρα να αμφισβητηθεί σοβαρά.

ΚΥΠΕ