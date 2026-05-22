Στις εργασίες του Συμβουλίου των Προέδρων της BusinessEurope, που συνέρχεται στο Δουβλίνο, συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΟΕΒ και Αντιπρόεδρος της BusinessEurope, Γιώργος Παντελίδης, εκπροσωπώντας την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΟΕΒ, ο κ. Παντελίδης προωθεί, μέσα από σειρά παρεμβάσεων, την ατζέντα «One Europe – One Market», η οποία υιοθετήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στη Λευκωσία από το άτυπο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είχε επαφή με την Helen McEntee, Υπουργό Εξωτερικών, Άμυνας και Εμπορίου της Ιρλανδίας.