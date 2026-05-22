«Μέμφομαι τον εαυτό μου. Δεν έκρινα σωστά», ανέφερε για τον Τυχικό ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος, εκφράζοντας ξεκάθαρα την απογοήτευσή του, εν αναμονή και της ανάδειξης του νέου Μητροπολίτη Πάφου. «Έγινε έρμαιο κάποιων ανθρώπων», πρόσθεσε. Παράλληλα, αναφερόμενος στους καθαιρεμένους μοναχούς της Μονής Αββακούμ, σημείωσε πως προσφέρεται ακόμη και η καθαίρεση.

«Μέμφομαι τον εαυτό μου γιατί δεν έκρινα σωστά. Δεν μέτρησα σωστά τις δυνατότητες και τις δυνάμεις του. Νόμιζα, όμως, πως με τη συμβουλή μας, που είχαμε περισσότερη πείρα και κάποιων ανθρώπων που ήταν δίπλα του, ότι θα ξεπερνούσε κάποιες δυσκολίες. Φαίνεται ότι είχε μυστικές διασυνδέσεις με την Ελλάδα, κάποιες μονάδες αποτειχισμένων στη Θεσσαλονίκη. Του έλεγαν κάνε ησυχία και μετά εκδηλώνεσαι. Αυτό πιστεύω. Τον ακούσατε καμία φορά να εκφέρει γνώμη για αυτά τα θέματα; Εκείνο το οποίο κρίνω, είναι ότι εκείνος έγινε έρμαιο κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι από τον καιρό της Συνόδου της Κρήτης έχουν κηρύξει ανυπακοή στην Εκκλησία. Αυτό είναι εγωισμός μεγάλος. Να μην εμπιστεύομαι τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου μόνο; Είμαι ο στύλος της Ορθοδοξίας;», είπε και υπογράμμισε πως θεωρείται λήξαν το θέμα του Τυχικού.

«Του δόθηκε μια ευκαιρία -σήμερα είναι ένας χρόνος μετά- για να έρθει σε άλλα καθήκοντα στην Αρχιεπισκοπή. Δεν το επιδίωξε. Δεν θέλει», είπε και πρόσθεσε πως δεν ανησυχεί για σχίσμα στην Εκκλησία. «Τους ξέρω καλά στην Πάφου. Είναι ελάχιστοι. Ούτε στις δυνατότητές τους μπορώ να εκδηλώσω φόβο. Δεν έχουν καμιά δυνατότητα και καμιά σοβαρότητα. Είναι έρμαια άλλων», είπε.

Εξάλλου, είπε, την ερχόμενη Τρίτη πιθανόν θα έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Πετάει στο κράτος το μπαλάκι για τους τέως μοναχούς Αββακούμ

Σε σχέση με τους καθαιρεθέντες μοναχούς της Μονής Αββακούμ και διάφορες αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο, σημείωσε πως: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθαιρεθεί. Επομένως, εκφράζουν τον εαυτό τους και όχι την Εκκλησία», είπε.

«Οι λειτουργίες που κάνουν δεν έχουν εγκυρότητα και τη χάρη του Θεού, εφόσον βρίσκονται εκτός Εκκλησίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να αναγκασθούν από την Πολιτεία να πάψουν να κάνουν κάτι για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα.

«Για εμάς αυτό το θέμα έχει κλείσει. Υπάρχει μόνο μια ακόμη μια βαρύτατη τιμωρία από τη Σύνοδο. Εκτός από την καθαίρεση είναι και ο αφορισμός. Ακόμη δεν το εξετάσαμε. Είναι και το γεγονός ότι τους επιτρέψαμε να έχουν το μοναχικό σχήμα. Εάν συνεχίσουν αυτά τα πράγματα, τότε η Σύνοδος μπορεί να τους αφαιρέσει και το μοναχικό σχήμα, να τους επαναφέρει ως λαϊκούς ή ακόμη και να τους επιβάλει και αφορισμό. Οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούν τη θέση τους μέσα στην Εκκλησία», κατέληξε.