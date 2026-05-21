Αρκετοί θα καλοέβλεπαν εκλογή τους στο μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου, αλλά μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι, ουδείς υπέβαλε υποψηφιότητα.

Οι πόρτες της Αρχιεπισκοπής και κατ’ επέκταση της Ιεράς Συνόδου ήταν ανοικτές για τους υποψηφίους αλλά ματαίως ανέμενε ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου υποψηφίους να προσέλθουν με σκοπό να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Γιατί, όμως συνέβη αυτό; Ισχύει το «τράβα με κι ας κλαίω» ή υπάρχει και άλλος λόγος για τη μη υποβολή υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι υποψηφιότητες επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι σήμερα συνέτρεχαν δύο εορτές, της Αναλήψεως και των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Όπως εκτιμάται και προφανώς είναι δεδομένο, οι υποψήφιοι, όπως και άλλοι ιερείς έμειναν στις ενορίες, στα μοναστήρια ή και στις εκκλησίες που υπηρετούν για τις γιορτές, με δεδομένο ότι «υπάρχει και αύριο μέρα» για την υποβολή υποψηφιότητας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αύριο Παρασκευή θα υποβληθούν οι περισσότερες υποψηφιότητες ενώ υπάρχει και η Δευτέρα 25 Μαΐου κατά την οποίαν επίσης μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες.

Όπως είναι γνωστό, η Ιερά Σύνοδος απεφάσισε χθες Τετάρτη ομόφωνα, την ἐκλογὴ Νέου Μητροπολίτη Πάφου. Μετά το πέρας της χθεσινής συνεδρίας, η Εκκλησία της Κύπρου «διὰ του Τοποτηρητού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, κάλεσε τους ενδιαφερομένους και έχοντας τα απαιτούμενα προσόντα, όπως καταθέσουν, αυτοπροσώπως και γραπτώς, δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τοῦ Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις 21, 22 και 25 Μαΐου 2026 απὸ 07:00 π.μ έως και τη 1.30 μμ.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, εκλόγιμοι πρός αρχιερατείαν είναι οι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι) καθώς και μοναχοί, που έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) Πτυχίον ανεγνωρισμένης Ορθοδόξου Θεολογικῆς Σχολής

β) Δεκαετή εὐδόκιμον διακονίαν υπό την ἰδιότητα του κληρικού ή μοναχού

γ) Ηλικίαν τριάκοντα πέντε ἐτῶν συμπεπληρωμένην