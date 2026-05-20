Την προσεχή Τρίτη θα εκλεγεί, κατά πάσαν πιθανότητα, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Όπως πληροφορείται το philenews, τα γεγονότα δυνατόν να εξελιχθούν ως ακολούθως: Την προσεχή Δευτέρα λήγει η εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους ενδιαφέρονται να περιληφθούν στον κατάλογο για διαδοχή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού. Την επόμενη ημέρα συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος με σκοπό να διεξέλθει τον κατάλογο των υποψηφίων και να τον εγκρίνει. Δεδομένου ότι ήδη η Σύνοδος συνεδρίασε επί τριήμερον και λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι συνέρχεται για τέταρτη μέρα (την Τρίτη) ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, αναμένεται να εισηγηθεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία αμέσως μετά την επικύρωση του καταλόγου των υποψηφίων.

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε η Σύνοδος στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, δεν υπήρξαν ανατροπές στα θέματα που συζητούνταν. Όπως πληροφορείται το philenews, η βασικότερη τροποποίηση αφορά την ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών απευθείας από την Ιερά Σύνοδο χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών.

Ωστόσο, η εμπλοκή των πολιτών στην ανάδειξη Αρχιεπισκόπου δεν επηρεάζεται, οπόταν συμμετέχουν όπως ισχύει και σήμερα.

Δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τον αποκλεισμό νομικών στις κατά καιρούς δίκες που διεξάγονται από όργανα της Εκκλησίας της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των δικών ιεραρχών.

Στο μεταξύ, ομόφωνα ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος το Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος προχωρεί στην προκήρυξη εκλογών διαδοχή του εν αργία Μητοπολίτη Τυχικού στο θρόνο της Πάφου.

Σε ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, 18, 19 και 20 Μαΐου 2026, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου.

Η Ιερά Σύνοδος μελέτησε και ενέκρινε ομόφωνα τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ακολούθως αποφάσισε, ομόφωνα, την εκλογή Νέου Μητροπολίτη Πάφου. Προς τούτο, διά του Τοποτηρητή Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, καλεί τους ενδιαφερομένους και έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα, όπως καταθέσουν, αυτοπροσώπως και γραπτώς, δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, στην Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου, την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα (21, 22 και 25 Μαΐου).

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, καλούνται όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να υποβάλουν, αυτοπροσώπως και γραπτώς, δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα (21, 22 και 25 Μαΐου 2026) από τις 07:00 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ., προς την Αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Άρθρο 30 του Νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου:

Εκλόγιμοι προς αρχιερατεία είναι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι), καθώς και μοναχοί, οι οποίοι κατέχουν τα εξής προσόντα:

α) πτυχίο αναγνωρισμένης Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής,

β) δεκαετή ευδόκιμη διακονία υπό την ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού και

γ) συμπληρωμένη ηλικία τριάντα πέντε ετών.