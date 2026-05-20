Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι Σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (20/5) στις Βρυξέλλες, ενόψει της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαίου, στο Χέλσινγκμποργκ στη Σουηδία.

Βασικό ζητούμενο της Συνόδου θα είναι η προετοιμασία της «ατζέντας» της Συνόδου Κορυφής της ‘Αγκυρας στις 7-8 Ιουλίου, όπου όπως είπε ο Μαρκ Ρούτε, κεντρικό θέμα θα είναι η «υλοποίηση» των αμυντικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πέρυσι, αλλά και η συνεχής υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Την Πέμπτη στο Χέλσινμπουργκ, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους, ‘Αντριι Σιμπίχα, για να συζητήσουν πώς θα διασφαλιστεί ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει ουσιαστική, βιώσιμη και προβλέψιμη μακροπρόθεσμα.

Looking forward to meeting Foreign Ministers in Helsingborg, where we will prepare for the upcoming #NATOsummit



The central theme is clear – delivery:



🔹Investing more in defence

🔹Ramping up defence production

🔹Continued support for Ukraine

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα οι Σύμμαχοι μπορούν να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε δυνατότητες», είπε ο Ρούτε, ζητώντας σταθερή, αειφόρο αύξηση των επενδύσεων και «μια αξιόπιστη πορεία» προς την επίτευξη των στόχων. Οι Σύμμαχοι πρέπει να αυξήσουν την αμυντική βιομηχανική παραγωγή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύσουν τις πολεμικές δυνατότητες, πρόσθεσε.

«ΝΑΤΟ 3.0»

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η μετατόπιση της ισορροπίας των ευθυνών εντός της Συμμαχίας αποτελεί μέρος της διασφάλισης ότι το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο. Σημείωσε πώς η Ευρώπη και ο Καναδάς επενδύουν περισσότερο και αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα. Πρόσθεσε ότι αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, όπου η Ευρώπη θα ηγηθεί και των τριών Διοικήσεων Κοινών Δυνάμεων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν των τριών συστατικών διοικήσεων – συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη διατλαντική Συμμαχία. «Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον μετασχηματισμό σε μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ: ΝΑΤΟ 3.0», δήλωσε ο Μ. Ρούτε. Με τον όρο «ΝΑΤΟ 3.0» ο Γενικός Γραμματέας περιγράφει τη νέα φάση μετασχηματισμού της Συμμαχίας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έμφαση την ενισχυμένη αποτροπή και τη συλλογική άμυνα στην Ευρώπη.

«Καμία επίπτωση στην άμυνα από την απόσυρση στρατευμάτων των ΗΠΑ»

Ερωτηθείς για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε ότι αυτό «δεν θα έχει καμία επίπτωση» στα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ και στην ικανότητά του να αμύνεται.

«Γνωρίζουμε ότι θα γίνουν προσαρμογές», αλλά «αυτό θα γίνει σταδιακά και με δομημένο τρόπο», πρόσθεσε. Όπως είπε, «αυτή είναι η φυσιολογική πορεία των γεγονότων» και πως ήταν κάτι το «αναμενόμενο». Ο ίδιος αποκάλυψε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με το «Μοντέλο Δύναμης» – NATO Force Model – τη «δεξαμενή» στρατευμάτων που ανήκουν στις 32 χώρες της Συμμαχίας, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 180 ημέρες σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Όπως είπε, η συζήτηση για το Μοντέλο Δύναμης του ΝΑΤΟ ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.

Τι είπε για τα περιστατικά με drone

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τα περιστατικά με drone που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χωρών του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, ο Ρούτε επεσήμανε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε «ψύχραιμα, αποφασιστικά και αναλογικά», ενώ χαρακτήρισε «εντελώς γελοίους» τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η Λετονία επιτρέπει να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος της για ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας.

