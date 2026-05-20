Ο Ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Κύπρο κατέγραψε άνοδο τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, έναντι 1,2% τον Μάρτιο και 0,1% τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πετρελαιοειδή παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, με 18,3% σε ετήσια βάση και 12,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση κατέγραψαν επίσης τα γεωργικά προϊόντα (+9,6%) και οι υπηρεσίες (+3,5%), ενώ μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (-8,0%). Ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων ανήλθε στο 4,8% έναντι 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Μάρτιο εντοπίστηκαν στα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή (+13,4%), στα φρέσκα ψάρια και μαλάκια (+8,8%) και στα απορρυπαντικά ρούχων (+4,3%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στα τυριά (-16,7%), στα φρέσκα λαχανικά και χόρτα (-14%) και στο γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο (-7,9%).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρουσιάζει επίσης συγκρίσεις τιμών σε επτά μεγάλες υπεραγορές για 257 κοινά προϊόντα μέσω της πλατφόρμας e-kalathi. Η μέση τιμή του «καλαθιού» ανήλθε στις 15/5/2026 στα €1.118,8 στην ακριβότερη υπεραγορά και στα €999,1 στη φθηνότερη, με διαφορά €119,70 ή 12%, σε σύγκριση με €122,42 τον προηγούμενο μήνα.

Η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν τα εργαλεία της πλατφόρμας για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.