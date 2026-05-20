Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν εν πλω και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ, δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Δεκάδες διεθνείς ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με δεμένα χέρια. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί τους σύρουν στο έδαφος για να τους απομακρύνουν από τον υπουργό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις.

Με δεκάδες ακτιβιστές δεμένους και γονατιστούς, ο Μπεν-Γκβιρ εμφανίζεται να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Ο υπουργός απευθύνεται επίσης στον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον Πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Σε άλλο πλάνο, οι ακτιβιστές φαίνονται στο κατάστρωμα ενός πλοίου, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, ενώ σε άλλα σημεία του βίντεο ο υπουργός διαφωνεί με έναν άνδρα και σχολιάζει «έτσι πρέπει να γίνεται» όταν εμφανίζεται άλλος άνδρας δεμένος.

Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η αποστολή του τελευταίου στολίσκου που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Μεταξύ των πάνω από 400 ακτιβιστών από 45 χώρες που βρίσκονταν στο πλοίο ήταν και η αδελφή της Ιρλανδής προέδρου, Κάθριν Κόνολι. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».

«Προκάλεσες ζημιά στη χώρα»: Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ επιτίθεται στον Μπεν-Γκβιρ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ επιτέθηκε σφοδρά στον Μπεν Γκβιρ για τις εικόνες που μετέδωσε: «Προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στη χώρα με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, και όχι για πρώτη φορά – δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ». Ο Σαάρ αναφέρθηκε, ακόμα, στις διεθνείς επιπτώσεις της δημοσίευσης: «Έχεις καταστρέψει τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των IDF μέχρι υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη η ιταλική κυβέρνηση

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η ιταλική κυβέρνηση τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση με σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταϊάνι αναφέρουν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους», αναφέρει η δήλωση.

