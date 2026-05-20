Οι απειλές της Ρωσίας κατά των χωρών της Βαλτικής είναι «εντελώς απαράδεκτες» και «αποτελούν απειλή για ολόκληρη την Ένωση» δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της ΕΕ.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο την ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας όπου σημειώθηκε το τελευταίο περιστατικό με drone έσπευσε να συγχαρεί την επικεφαλής της Κομισιόν για το ηχηρό της μήνυμα.

Thank you, @vonderleyen, for your strong message of solidarity. Europe’s security is indivisible. EU’s strength lies in its unity& our adversaries know that. Together we are strong and resilient. https://t.co/JRXuJzazRz May 20, 2026

«Σας ευχαριστώ, Φον ντερ Λάιεν, για το ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης που στείλατε. Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη. Η δύναμη της ΕΕ έγκειται στην ενότητά της και οι αντίπαλοί μας το γνωρίζουν αυτό. Μαζί είμαστε ισχυροί και ανθεκτικοί», έγραψε ο Λθουανός ΥΠΕΞ.

Ηχηρό μήνυμα Φον ντερ Λάιεν στην Ρωσία

Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.



Let there be no doubt.



A threat against one Member State is a threat against our entire Union.



Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

Σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε αναλυτικά:

«Οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι απολύτως απαράδεκτες.

Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: μια απειλή κατά ενός κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσής μας.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική μας πτέρυγα.

Η Ευρώπη θα ανταποκριθεί με ενότητα και δύναμη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια της ανατολικής μας πτέρυγας με ισχυρή συλλογική άμυνα και ετοιμότητα σε κάθε επίπεδο».

Το περιστατικό με την Λιθουανία

Νωρίτερα ένα ακόμη περιστατικό με drone, στην Λιθουανία, προκάλεσε αναστάτωση και συναγερμό, οδηγώντας αξιωματούχους και πολίτες στα καταφύγια.

Το AFP επισήμανε ότι ήταν η πρώτη φορά που σε χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εκδόθηκε συναγερμός για την προστασία του πληθυσμού – συμπεριλαμβανομένων του προέδρου, του πρωθυπουργού και των βουλευτών.

iefimerida.gr