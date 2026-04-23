Στην κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Λιθουανίας, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους εντός της ΕΕ, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας κ. Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας έφθασε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Λιθουανίας κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Ακολούθως οι δύο Πρόεδροι είχαν κατ’΄ιδίαν συνάντηση.

Καλωσορίζοντας τον Λιθουανό ομόλογο του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Λιθουανίας στην Κύπρο από το 2001, ενώ υπενθύμισε τη δική του επίσκεψη στη Λιθουανία πριν από δέκα μήνες, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της πολιτικής βούλησης των δύο χωρών για ενίσχυση των σχέσεων τους και του συντονισμού τους εντός της ΕΕ.

«Οι δύο χώρες μας μπορεί να έχουν γεωγραφική απόσταση αλλά έχουν πολλά κοινά που αποτελούν τη βάση για μια ενισχυμένη συνεργασία», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Λιθουανίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι με τον ομόλογο του θα συζητήσουν θέματα που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, την περιφερειακή κατάσταση και το Ουκρανικό, σημειώνοντας την ανάγκη για ειρηνική επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Πρόσθεσε ότι η χώρα του, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027, έχει να μάθει από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις προτεραιότητες είναι κοινές.

Μετά τη συνάντηση τους πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων αλλά και της εντός της ΕΕ συνεργασίας των δύο χωρών.

Πρόσθεσε ότι η πιο σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο, πέραν της ανεξαρτησίας της, ήταν η ένταξη της στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η γεωγραφία είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην Ιστορία της νήσου.

Από την πλευρά το ο Πρόεδρος της Λιθουανίας εξήρε την επιτυχή πορεία της Κύπρου στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, καθώς και για την επιτυχή Προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ.