Εντατικοποιεί τις επαφές της στο Κυπριακό η Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία κινείται εντατικά για να βάλει στο παιχνίδι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δύο εβδομάδες θα πάει Βρυξέλλες για συναντήσεις και εν συνεχεία θα έρθει στη Λευκωσία για νέο κύκλο επαφών με τους δύο ηγέτες.

Τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να επενδύουν πολλά στον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στους επικεφαλής των θεσμών, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκειμένου να επιτύχουν εκείνη την κινητικότητα που χρειάζεται ώστε η συνάντηση 5+1 να έχει αποτέλεσμα και να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις από πλευράς Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή η οποία βρίσκεται κοντά στη διαδικασία, με την οποία μίλησε ο Φιλελεύθερος, τις προηγούμενες ημέρες, έδειξε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν την ΕΕ σ’ αυτή την προσπάθεια στο Κυπριακό και παράλληλα θεωρούν σημαντικές τις παρεμβάσεις, τόσο από πλευράς του Αντόνιο Κόστα, όσο και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επικοινωνία Γκουτέρες με θεσμούς ΕΕ

Όπως, αποκάλυψε ο «Φ», από τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες είχε αρκετές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τον οποίο συζήτησαν το Κυπριακό. Η ίδια πηγή αναφέρθηκε και στο ότι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ενδεχομένως να βρεθούν στην Άγκυρα παραμονές της συνάντησης 5+1.

Ένα στοιχείο στο οποίο επενδύουν τα Ηνωμένα Έθνη για να επιτύχει αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι το να πειστεί η Τουρκία για να έχει πιο υποβοηθητικό ρόλο στο Κυπριακό. Η εκτίμηση που υπάρχει, σύμφωνα και με τα όσα η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συζήτησε κατά τις επαφές της στο νησί, είναι πως εάν η Τουρκία πάρει αυτά που ζητά από την ΕΕ τότε θα κάνει και κινήσεις στο Κυπριακό.

Αυτά που ζητά η Τουρκία είναι πρωτίστως η συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE και απ’ εκεί και πέρα είναι το θέμα της τελωνειακής ένωσης και οι θεωρήσεις διαβατηρίων. Πρωτίστως όμως αυτό για το οποίο κινείται έντονα η τουρκική Κυβέρνηση είναι στο να καταφέρει η Τουρκία να συμμετέχει σε προγράμματα του SAFE.

Επιστρέφει στο νησί σύντομα

Θα επιστρέψει στην Κύπρο σε δύο εβδομάδες μετά από επαφές σε Αθήνα, Άγκυρα και Βρυξέλλες, δήλωσε την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά από συνάντηση, που είχε το απόγευμα της Παρασκευής με τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, η κ. Ολγκίν είπε ότι ήταν μία «πολύ καλή συνάντηση» και ότι προετοιμάζονται για μία συνάντηση 5 συν 1.

Σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Άγκυρα και ακολούθως στην Αθήνα για επαφές και ότι σε δύο εβδομάδες θα πάει στις Βρυξέλλες και θα επιστρέψει στην Κύπρο.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο κατά πόσον είναι ικανοποιημένη από αυτόν τον γύρο συναντήσεων απάντησε θετικά.

Η Ολγκίν, η οποία αναχωρεί από την Κύπρο την Κυριακή, θα βρίσκεται στην Άγκυρα για επαφές Δευτέρα και Τρίτη και στην Αθήνα από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή.

Καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες

«Καθοριστικής σημασίας», χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει στο εσωτερικό συλλογικότητα όσον αφορά στον στόχο του να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί σε εκδήλωση για τα 100χρονα του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου, μετά τη συνάντηση του με την κ. Ολγκίν, και ερωτηθείς τι συζήτησαν κατά τη συνάντηση τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συνεχίσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση». Επανέλαβε την αισιοδοξία του «ότι θα πετύχουμε τον στόχο του να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη των συνομιλιών».

«Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η κ. Ολγκίν θα επιστρέψει στην Κύπρο, αφότου θα έχει συναντήσεις στην Τουρκία, στην Ελλάδα, και στις Βρυξέλλες.

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για το Κυπριακό και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη νέα προσπάθεια, αλλά και για τον γενικότερο στόχο για επίλυση του Κυπριακού.

Σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου θα έχει συναντήσεις ξανά και με τον κ. Κόστα και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «και εργαζόμαστε προς ένα και μόνο στόχο, τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς αν θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διευρυμένη συνάντηση κατά την επόμενη επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το πιο σημαντικό δεν είναι οι ημερομηνίες. Υπάρχει χρονικά ένα πλαίσιο που έχει ακουστεί εξάλλου, περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ουσία. Δεν συζητήσαμε συγκεκριμένες ημερομηνίες με την κ. Ολγκίν, συζητάμε επί της ουσίας».

Εθνικό Συμβούλιο για νυν- χωριστές για τέως

Ερωτηθείς πότε θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το Εθνικό Συμβούλιο έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, αφού επιστρέψει από τις Βρυξέλλες.

Κληθείς να πει αν θα υπάρχει στο Εθνικό Συμβούλιο εκπροσώπηση από τα νέα κοινοβουλευτικά κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχουν προσκληθεί όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά την ίδια στιγμή θα ενημερώνει και τους αρχηγούς των κομμάτων που δεν είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ήταν προηγουμένως στο Εθνικό Συμβούλιο.

«Είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, θέλω να κινηθούμε συλλογικά. Ευελπιστώ να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της συλλογικότητας και δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε είναι ενάντια στην επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, πέραν από κάποια κόμματα τα οποία έχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την ενισχυμένη εμπλοκή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι ήταν ένας στόχος που έθεσε από την αρχή, «και ελπίζω να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο». «Οι επόμενες των ημερών, οι επόμενες εβδομάδες μέχρι την επιστροφή της κ. Ολγκίν στην Κύπρο είναι καθοριστικής σημασίας», είπε τέλος.