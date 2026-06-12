Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις στην Κύπρο με 10 ή περισσότερους εργαζομένους χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2025, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 79,9%.

Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2023, αλλά παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήλθε στο 63,6% το 2025, από 61,1% το 2023.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της διαδικτυακής τους παρουσίας, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και την επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και άλλους οργανισμούς.

Παράλληλα, αξιοποιούνται για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων.

Πρωτιά για τη Μάλτα

Το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ΕΕ κατέγραψε η Μάλτα, με 88,2%.

Ακολούθησαν η Φινλανδία με 87,6% και η Δανία με 86,1%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη διείσδυση των ψηφιακών εργαλείων στις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων χωρών.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 41,5%, στην Κροατία με 46,0% και στην Ουγγαρία με 47,3%.

Αυξάνεται η χρήση όσο μεγαλώνει η επιχείρηση

Η Eurostat επισημαίνει ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 60,6% των μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2025.

Το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε στο 76,2% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 89,1% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη ως προς την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις, με επίδοση αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.