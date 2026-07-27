Σημαντική καθαρή αύξηση παρουσίασαν οι καταθέσεις και τα δάνεια στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή αύξηση €601,2 εκατ., έναντι αύξησης €343,8 εκατ. τον Μάιο. Το συνολικό τους υπόλοιπο ανήλθε στα €58,7 δισ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 5%, από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €626,2 εκατ. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά €49,7 εκατ., ενώ εκείνες των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατέγραψαν αύξηση €480,3 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων αυξήθηκαν συνολικά κατά €96,2 εκατ.

Αύξηση δανείων κατά €499,4 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια παρουσίασαν τον Ιούνιο καθαρή αύξηση €499,4 εκατ., έναντι αύξησης €260,3 εκατ. τον Μάιο. Το συνολικό υπόλοιπό τους ανήλθε στα €28,6 δισ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων υποχώρησε στο 11,6%, από 12,6% τον Μάιο.

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου αυξήθηκαν κατά €213,7 εκατ. Αναλυτικότερα, τα δάνεια προς νοικοκυριά ενισχύθηκαν κατά €131,4 εκατ. και προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά €90,1 εκατ.

Αντίθετα, τα δάνεια προς τους υπόλοιπους εγχώριους τομείς μειώθηκαν συνολικά κατά €7,8 εκατ.