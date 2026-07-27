Σε ένα νέο μακροοικονομικό καθεστώς, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα, υψηλότερα πραγματικά επιτόκια και ενισχυμένους γεωπολιτικούς κινδύνους, έχει εισέλθει η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τη Moody’s.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι οι σημερινές αποτιμήσεις στις αγορές βασίζονται σε περιορισμένες παραδοχές, αφήνοντας μικρά περιθώρια απορρόφησης ενός παρατεταμένου σοκ. Ομόλογα, μετοχές και εμπορεύματα εμφανίζονται ευάλωτα σε απότομες διορθώσεις, παρά την ανθεκτικότητα που έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής.

Υψηλότερες αποδόσεις και περιορισμένα περιθώρια

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν φθάσει σε υψηλά πολλών δεκαετιών, αντανακλώντας όχι μόνο τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, αλλά και τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα του πληθωρισμού, την αύξηση των εκδόσεων χρέους και την ασθενέστερη ζήτηση για τίτλους μεγάλης διάρκειας.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Moody’s, υποδηλώνει μια μονιμότερη ανατιμολόγηση του κινδύνου και αποδυναμώνει τον παραδοσιακό ρόλο των κρατικών ομολόγων ως μέσου προστασίας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Την ίδια ώρα, τα περιορισμένα πιστωτικά περιθώρια στις εταιρικές εκδόσεις δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με την αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα. Η εικόνα αποδίδεται στην ισχυρή εταιρική κερδοφορία, στη μεταφορά μέρους του κινδύνου χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης στις ιδιωτικές αγορές και στην εμπιστοσύνη ότι οι Αρχές θα παρέμβουν σε περίπτωση σοβαρής αναταραχής.

Η ανθεκτικότητα των μετοχών κρύβει αδυναμίες

Η παγκόσμια χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση έχει ξεπεράσει τα $150 τρισ., με τα κέρδη να επικεντρώνονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αξίας.

Οι αμερικανικές αγορές έχουν μέχρι στιγμής παρακάμψει τις γεωπολιτικές εντάσεις, την αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική και τη συγκέντρωση υψηλών αποτιμήσεων σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Στήριξη προσφέρουν η ισχυρή κερδοφορία, οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης και η πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η νομισματική και δημοσιονομική υποστήριξη.

Ωστόσο, η Moody’s επισημαίνει ότι διευρύνονται οι αποκλίσεις μεταξύ κλάδων και γεωγραφικών περιοχών. Οι επενδυτές στρέφονται περισσότερο σε εταιρείες με ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, δυνατότητα μετακύλισης των αυξήσεων στις τιμές, υγιείς ισολογισμούς και αποδοτική αξιοποίηση κεφαλαίων.

Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι κλάδοι που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν, υποστηριζόμενοι από υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας και έναν εκτεταμένο κύκλο επενδύσεων.

Οι εκτιμήσεις της Wall Street ανεβάζουν τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε περίπου $7,6 τρισ. για την περίοδο 2026-2031. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ημιαγωγοί, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που καλούνται να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, έχουν επιταχυνθεί οι εκδόσεις ομολόγων από τεχνολογικές εταιρείες και οι χρηματοδοτικές ροές προς τις ιδιωτικές αγορές.

Η Moody’s προειδοποιεί, ωστόσο, ότι εάν οι αποδόσεις των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη υπολείπονται των προσδοκιών, τα υψηλά αρχικά κόστη και οι αυξημένες αποτιμήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και ισχυρή χρηματιστηριακή διόρθωση.

Άμυνα και ενέργεια αλλάζουν τον επενδυτικό χάρτη

Πέραν της Τεχνητής Νοημοσύνης, η άμυνα και η ενέργεια αναδεικνύονται σε δύο ακόμη βασικούς παράγοντες που αναδιαμορφώνουν τις αγορές.

Η αύξηση των παγκόσμιων αμυντικών δαπανών ενισχύει τις προοπτικές των εταιρειών αεροδιαστημικής και άμυνας. Τα πολυετή συμβόλαια προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έσοδα και ενισχυμένη τιμολογιακή ισχύ.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ευνοήσει τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Αντίθετα, η παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να πιέσει ενεργοβόρους κλάδους, όπως οι μεταφορές, τα δομικά υλικά και τα χημικά προϊόντα.

Διευρύνεται το χάσμα ΗΠΑ και Ευρώπης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επωφεληθεί περισσότερο από τη μεγάλη συμμετοχή του τεχνολογικού κλάδου στις αγορές τους και από τη θέση τους ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η εταιρική κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεπέρασε τις προσδοκίες για το 85% των εταιρειών του S&P 500, ενώ το 58% εξέδωσε θετικές προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, εξαιτίας της μεγαλύτερης έκθεσής της σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες, καθώς και της μικρότερης συμμετοχής του τεχνολογικού κλάδου στους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η απόκλιση είναι ιδιαίτερα εμφανής στο φυσικό αέριο. Οι τιμές του αμερικανικού Henry Hub παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές βρίσκονται κατά 40%-50% πάνω από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, λόγω της στενότερης αγοράς LNG και του ανταγωνισμού από την Ασία.

Το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στα εμπορεύματα

Οι αγορές εμπορευμάτων εκπέμπουν αντίστοιχα προειδοποιητικά σήματα. Τα βιομηχανικά μέταλλα ενισχύονται λόγω της διαρθρωτικής ζήτησης που δημιουργούν οι νέες επενδύσεις, ενώ η υπεραπόδοση του χρυσού δείχνει ότι οι επενδυτές αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στην ασφάλεια, τη ρευστότητα και τη νομισματική προστασία.

Στην ενέργεια εξακολουθεί να ενσωματώνεται υψηλό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου. Η ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλές και ευμετάβλητες, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό, στα εταιρικά περιθώρια κέρδους και στα δημόσια οικονομικά των χωρών που εξαρτώνται από εισαγωγές.

Τα πέντε σήματα κινδύνου

Η Moody’s παρακολουθεί πέντε βασικούς τομείς για ενδείξεις ότι η ισορροπία των αγορών αρχίζει να κλονίζεται:

Απόκλιση προσδοκιών και αποτελεσμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Χαμηλότερες αποδόσεις ή περιορισμός των επενδυτικών σχεδίων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων. Περιορισμός της ρευστότητας: Ενδεχόμενη αυστηροποίηση των χρηματοδοτικών συνθηκών μπορεί να αποκλείσει επιχειρήσεις χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης από τις αγορές, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων αναγκών αναχρηματοδότησης το 2027 και το 2028. Πιέσεις στην ιδιωτική πίστωση: Μια μεγάλη αθέτηση πληρωμών ή αναδιάρθρωση χρέους θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε επενδυτικά κεφάλαια και να αποκαλύψει την έμμεση έκθεση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Περιορισμένη δυνατότητα κρατικής παρέμβασης: Τα υψηλά επίπεδα χρέους και αποδόσεων μειώνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν ένα νέο σοκ. Μια ανεξέλεγκτη πτώση των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων θα αποτελούσε πρώιμη προειδοποίηση. Αδυναμία απορρόφησης νέων σοκ: Οι αγορές έχουν απορροφήσει τις πρόσφατες αναταράξεις με περιορισμένες απώλειες, αφήνοντας μικρά περιθώρια προστασίας. Μια διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και νέα απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας θα αποτελούσαν την κρισιμότερη δοκιμασία.

Πηγή: Capital.gr