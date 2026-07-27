Η ανανέωση των αδειών κυνηγίου για την προσεχή κυνηγετική περίοδο θα αρχίσει την 1η Αυγούστου 2026, χωρίς αύξηση στα τέλη, όπως ενημερώνει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η θερινή περίοδος κυνηγίου θα αρχίσει την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και τις Τετάρτες 2, 9 και 16 Σεπτεμβρίου.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενημερώνει τους κυνηγούς τα πιο κάτω:

1. Τέλος άδειας κυνηγίου

Η ανανέωση των αδειών κυνηγίου θα αρχίσει την 1η Αυγούστου 2026. Κατά την προσεχή κυνηγετική περίοδο ΔΕΝ θα υπάρξει αύξηση στα τέλη των αδειών κυνηγίου.

2. Θερινή περίοδος κυνηγίου

Το κυνήγι για τη θερινή περίοδο θα αρχίσει την Κυριακή 23/8/2026 και θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή μέχρι και τις 13/9/2026, καθώς και τις Τετάρτες 2/9, 9/9 και 16/9/2026.

3. Περιορισμοί Κάρπωσης Τρυγονιού

Όπως και πέρσι, θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί στην κάρπωση του τρυγονιού για λόγους διαχείρισης και προστασίας του είδους βάσει των περιορισμών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ανά εξόρμηση / κυνηγό: Μέγιστο 6 τρυγόνια.

• Ανά περίοδο / κυνηγό: Μέγιστο 12 τρυγόνια.

• Εθνικό όριο κάρπωσης: 15.756 τρυγόνια.

• Το κυνήγι του τρυγονιού θα επιτρέπεται από τις 2/9/2026 – 20/9/2026

• Άμεση αναφορά της κάρπωσης, για κάθε τρυγόνι που θηρεύεται, στην εφαρμογή Artemis Cy.

4. Περιορισμοί Κάρπωσης Ορτυκιού

Παρόμοιοι περιορισμοί θα ισχύσουν και για την κάρπωση του ορτυκιού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ανά εξόρμηση / κυνηγό: Μέγιστο 8 ορτύκια.

• Εθνικό όριο κάρπωσης: 66.120 ορτύκια.

• Το κυνήγι του ορτυκιού θα επιτρέπεται από τις 23/8/2026 μέχρι τις 27/12/2026.

• Άμεση αναφορά της κάρπωσης, για κάθε ορτύκι που θηρεύεται, στην εφαρμογή Artemis Cy.

5. Φυλές σκύλων στις καθημερινές περιοχές κυνηγίου.

Στις περιοχές Δ.Α (όπου το κυνήγι επιτρεπόταν με τη χρήση οποιασδήποτε φυλής σκύλου) από τις 3/9/2026 μέχρι και τις 30/9/2026, θα επιτρέπεται η χρήση μέχρι δύο (2) σκύλων για κυνήγι ορτυκιών, μόνο με σκύλους για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια χρήσης σκύλου για κυνήγι τσίχλας ή μπεκάτσας (δηλ. εγκεκριμένοι σκύλοι φέρμας ή επαναφοράς). Στις συγκεκριμένες περιοχές καθώς και στις περιοχές Δ.Β από την 1/10/2026, θα επιτρέπεται η χρήση μέχρι δύο (2) σκύλων, μόνο για σκύλους για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια χρήσης σκύλου για κυνήγι τσίχλας (δηλ. εγκεκριμένοι σκύλοι επαναφοράς).

6. Κυνήγι Επιδημητικού Θηράματος

Υπενθυμίζεται ότι το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος θα αρχίσει την Κυριακή 1/11/2026 και θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή και Τετάρτη μέχρι και τις 27/12/2026 (17 εξορμήσεις).

7. Κυνήγι τσίχλας

Το κυνήγι της τσίχλας θα αρχίσει την Κυριακή 3/1/2027 και θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή και Τετάρτη μέχρι και τις 28/2/2027, καθώς και το Σάββατο 27/2/2027.

8. Καταγραφή της κάρπωσης

Η καταγραφή της κάρπωσης είναι υποχρεωτική για όλα τα θηράματα, μέσω της εφαρμογής Artemis Cy.

9. Διάθεση Κυνηγετικών Χαρτών

Σημειώνεται ότι φέτος δεν θα εκτυπωθούν χάρτες για διανομή στους κυνηγούς.

Οι νέοι κυνηγετικοί χάρτες θα αναρτηθούν:

• Στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

• Στην εφαρμογή Artemis Cy.