Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές επιβίωσαν στην πρώτη ουσιαστική δοκιμασία της τρέχουσας περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Τα ισχυρά αποτελέσματα της Alphabet αντιστάθμισαν τη μεικτή εικόνα της Tesla, ωστόσο δεν κατάφεραν να αναζωπυρώσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον στους βασικούς αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ο βασικός λόγος αυτής της συγκρατημένης αντίδρασης, πέρα από την αυξανόμενη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι οι ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες των αναλυτών για την εταιρική κερδοφορία.

Έχοντας συνηθίσει τις συνεχείς θετικές εκπλήξεις και στα εξαιρετικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, οι αναλυτές έχουν οδηγήσει τις προσδοκίες για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) σε νέα ιστορικά υψηλά, υπό την ώθηση του ενθουσιασμού γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αγορές φαίνεται να υποβαθμίζουν τις ανησυχίες σχετικά με τις ήδη υψηλές αποτιμήσεις και την κερδοφορία των τεράστιων επενδύσεων στην ΤΝ που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τη μείωση των προσδοκιών για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις Microsoft, Meta, Apple και Amazon, που ανακοινώνουν αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα. Παρά την αισιοδοξία των επενδυτών για ακόμη έναν κύκλο εξαιρετικών επιδόσεων, το ενδεχόμενο απογοήτευσης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με έρευνες, η υπερβολική αισιοδοξία γύρω από τα εταιρικά αποτελέσματα, όπως αυτή που παρατηρείται στην τρέχουσα περίοδο, αποτελεί αδύναμο προπομπό της βραχυπρόθεσμης πορείας των αγορών, ακόμη και όταν τα πραγματικά αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες. Ωστόσο, η υπομονή φαίνεται τελικά να ανταμείβεται, καθώς η θετική δυναμική στην εταιρική κερδοφορία τείνει να μεταφράζεται σε σημαντικά θετικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν τους επενδυτές.



Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο προσκήνιο



Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump να διατηρεί τη συνήθη επιθετική ρητορική του, απειλώντας καθημερινά με περαιτέρω κλιμάκωση.



Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν στοχεύσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι με τις τωρινές στρατιωτικές επιχειρήσεις η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς το ιρανικό καθεστώς και όχι να οδηγηθεί σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαμεσολαβητές έχουν επανεκκινήσει τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης εκεχειρίας, αν και το εγχείρημα αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο.



Η αρχική αντίδραση των δύο πλευρών για νέες συνομιλίες δεν ήταν θετική. Ωστόσο, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο έμμεσων συνομιλιών, πιθανότατα με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Περαιτέρω εξελίξεις ενδέχεται να σημειωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο η επόμενη κίνηση ανήκει ξεκάθαρα στον Πρόεδρο Trump.



Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται έντονα ανοδικά από τα χαμηλά της 2ας Ιουλίου, πλησιάζοντας τα επίπεδα των αρχών Ιουνίου. Η ανοδική αυτή πορεία θα μπορούσε να επιταχυνθεί περαιτέρω σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας συμβάλλουν στη γενικευμένη άνοδο των τιμών της ενέργειας.



Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ανόδου του πετρελαίου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Fed, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιούνιο απομάκρυνε τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, προσφέροντας μια προσωρινή «ανάσα», η οποία όμως φαίνεται να εξανεμίζεται με το ράλι των τιμών του πετρελαίου.



Παρότι δεν αναμένεται καμία από τις παραπάνω κεντρικές τράπεζες να αυξήσει τα επιτόκια στις επικείμενες συνεδριάσεις, υπάρχει σημαντική πιθανότητα οι αξιωματούχοι τους να διατηρήσουν τον αυστηρό τόνο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, στηρίζοντας το αμερικανικό δολάριο και λειτουργώντας, σε έναν βαθμό, ως αντίβαρο για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.



Ενθαρρυντικά βηματα απο χρυσό και Bitcoin



Μετά από μήνες καθοδικής πορείας, ο χρυσός και το bitcoin εμφανίζουν εκ νέου σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας υψηλά δύο και πέντε εβδομάδων αντίστοιχα, αν και οι λόγοι ανάκαμψης των δύο αγορών διαφέρουν σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το βασικό ερώτημα και για τις δύο αγορές: έχει πλέον ολοκληρωθεί η καθοδική τους πορεία ή η τωρινή κίνηση πρόκειται απλώς για μια προσωρινή ανοδική αντίδραση;



Στην περίπτωση του χρυσού, η σταθεροποίηση του αμερικανικού δολαρίου, με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινειται σε περιορισμένο εύρος αυτή την εβδομάδα και οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή επέτρεψαν στο πολύτιμο μέταλλο να υπερκεράσει σημαντικά τεχνικά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, η ανάκαμψη παραμένει ευθραυστη, καθώς μία περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μεση Ανατολη θα μπορούσε να απειλήσει τα κεκτημένα κέρδη του χρυσού.



Την ίδια στιγμή, το bitcoin έχει διασπάσει ανοδικά το πρόσφατο εύρος διακύμανσής του, καθώς οι εισροές στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) σταθεροποιούνται, η διάθεση ανάληψης κινδύνου βελτιώνεται και η αισιοδοξία γύρω από το νομοσχέδιο Clarity Act ενισχύει το επενδυτικό κλίμα.



Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί εάν πραγματικά έχει ξεκινήσει ένας νέος ανοδικός κύκλος. Η πρόσφατη άνοδος έχει ήδη αρχίσει να επιβραδύνεται λόγω κατοχύρωσης κερδών και του συγκρατημένου κλίματος των χρηματιστηριακών αγορών μετά τα μικτά αποτελέσματα τεχνολογικών εταιρειών. Επομένως, περαιτέρω θετικά νέα είναι απαραίτητα ώστε το bitcoin να πραγματοποιήσει μια αποφασιστική ανοδική κίνηση, διασπώντας σημαντικά επίπεδα αντίστασης.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis