Το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό με τα Summer Sales της Κωτσόβολος που έφτασαν και φέρνουν εκπτώσεις, hot τιμές και υπηρεσίες που κάνουν τις αγορές πιο εύκολες από ποτέ.

Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, όλοι μπορούν να βρουν μοναδικές προσφορές σε τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, laptops, smartphones, gaming προϊόντα, μικροσυσκευές, αξεσουάρ τεχνολογίας και πολλά ακόμη, τόσο στα καταστήματα Κωτσόβολος όσο και στο kotsovolos.cy.

Και επειδή οι καλές προσφορές αξίζουν και τις κορυφαίες υπηρεσίες, η Κωτσόβολος κάνει την εμπειρία αγορών ακόμα πιο γρήγορη και εύκολη. Τι και αν χρειάζεσαι άμεσα μία νέα συσκευή, με το Wolt Drive, επιλεγμένα προϊόντα μπορούν να φτάσουν στην πόρτα σου μέσα σε μόλις μία ώρα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες K Plus είναι δίπλα σου, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά σου ακόμα πιο άνετη.

Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι κάποιο κατάστημα της Κωτσόβολος σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Όσοι επιστρέφουν τις παλιές τους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προς ανακύκλωση, επωφελούνται από δωροεπιταγές για τις επόμενες αγορές τους, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αυτό το καλοκαίρι, η Κωτσόβολος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι μεγάλες εκπτώσεις συνοδεύονται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πραγματική αξία για τον καταναλωτή. Με άλλα λόγια… Summer Sales χαμός!