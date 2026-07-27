Η BYD γιόρτασε τη λειτουργία του τρίτου καταστήματός της στην Κύπρο με δεκάδες επισκέπτες να γνωρίζουν από κοντά τα ηλεκτρικά και Super Hybrid μοντέλα της μάρκας

Οι επισκέπτες εξερεύνησαν τα καινοτόμα μοντέλα της BYD , ενημερώθηκαν από εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων και πραγματοποίησαν test drive , σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο

Με τρία σημεία πώλησης σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, η BYD παραμένει η Νο1 μάρκα Οχημάτων Νέας Ενέργειας (EV και PHEV) στην κυπριακή αγορά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η BYD (Build Your Dreams) γιόρτασε το Σάββατο 25 Ιουλίου, την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στο Metropolis Mall της Λάρνακας, του τρίτου σημείου πώλησης της μάρκας στην Κύπρο. Η νέα επένδυση του Alpan Group, επίσημου διανομέα της BYD στην Κύπρο και μέλους του Ομίλου Σφακιανάκη, υποδέχθηκε δεκάδες επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα ηλεκτρικά και Super Hybrid μοντέλα της μάρκας, σε ένα νέο σημείο επαφής υψηλής αισθητικής και προηγμένης τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα καινοτόμα μοντέλα της BYD, να γνωρίσουν την εμπειρία της βιώσιμης κινητικότητας, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης από τους εξειδικευμένους σύμβουλους πωλήσεων και να πραγματοποιήσουν test drive.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με Live Link του LOVE FM, που μετέδωσε από τον χώρο του καταστήματος στους ακροατές το κλίμα της ημέρας, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως η BYD κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, παραμένοντας η Νο1 μάρκα Οχημάτων Νέας Ενέργειας (EV και PHEV) στην κυπριακή αγορά.

Στο ειδικά διαμορφωμένο κατάστημα, οι επισκέπτες δοκίμασαν τις φωνητικές τους ικανότητες στο Karaoke μέσα σε ένα ΑΤΤΟ 3 EVO και φωτογραφήθηκαν στο AI Photobooth δίπλα στα αγαπημένα τους μοντέλα BYD. Παράλληλα, απόλαυσαν γευστικά κεράσματα και φρέσκο καφέ από το Coffee Station, το οποίο τροφοδοτούνταν με ρεύμα απευθείας από ένα όχημα BYD μέσω της τεχνολογίας V2L (Vehicle-to-Load) που μετατρέπει την μπαταρία του αυτοκινήτου σε φορητή πηγή ενέργειας για τη λειτουργία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Με τρία σημεία πώλησης πλέον σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, σε συνδυασμό με την εξουσιοδοτημένη μονάδα after sales στο Τσέρι, η BYD διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες πώλησης και after sales υψηλού επιπέδου σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το νέο κατάστημα της BYD βρίσκεται στο Metropolis Mall – 5 European Union Avenue, Larnaca, 6043 (πλησίον Εισόδου 1) και λειτουργεί Δευτέρα-Σάββατο 10:00-20:00 και Κυριακές & Αργίες 11:00-19:30.