Σάλος προκλήθηκε τελευταία στην Κύπρο με τη σύλληψη 53χρονου Παλαιστίνιου με διασυνδέσεις με τη Χαμάς, του οποίου οι γιοί εργάζονται στα Σώματα Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τυπικές διαδικασίες προφανώς τηρήθηκαν αφού τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδιά του έχουν Κυπριακή υπηκοότητα όμως είναι αυτό αρκετό για να καθησυχαστεί η κοινωνία η οποία ανησυχεί μήπως αυτοί, έχοντας πιθανόν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, τις μετέδιδαν;

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ισχύει ότι «αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα» ή μήπως σε ανάλογες περιπτώσεις υπερισχύουν οι καταβολές ανεξάρτητα υπηκοότητας;

Στο παρελθόν υπήρξε μια πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας στις ΗΠΑ που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα το ζεύγος Rosenberg. Οι Julius και Ethel καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης και εκτελέστηκαν (19/6/1953). Ο Julius, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη (1918) από Εβραίους γονείς από την Ρωσία. Το ίδιο και η Ethel που γεννήθηκε (1915) στο Μανχάταν από Εβραία μητέρα προερχόμενη από την Ρωσία. Το περίεργο και ανατριχιαστικό της όλης υπόθεσης ήταν ότι τους κατέδωσε ο αδελφός της Ethel, ο οποίος είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες όπως το πρόγραμμα Μανχάταν (ατομική βόμβα). Για να σώσει τον εαυτό του και την οικογένεια του, συνεργάστηκε με τις Αρχές και «έδωσε» το ζεύγος. Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 15ετή φυλάκιση και αφού εξέτισε 9,5 χρόνια φυλακή αφέθηκε ελεύθερος. Πέθανε ελεύθερος με την οικογένεια του σε ηλικία 92 ετών. Με την εκτέλεσή τους το ζεύγος άφησε πίσω τους δύο αγόρια 10 και 5 χρονών τα οποία δεν αναλάμβαναν θείοι και συγγενείς από φόβο μήπως ενοχοποιηθούν και οι ίδιοι. Για κάποιο χρονικό διάστημα τα παιδιά έμειναν με την υπερήλικα γιαγιά και μετά από περιπλάνηση υιοθετήθηκαν από δηλωμένο κομμουνιστή. Και οι δύο, μέχρι τα βαθιά γεράματα, εξακολουθούν να προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητα τουλάχιστον της μητέρας τους. Νέα τεκμήρια που προέκυψαν αποδεικνύουν ότι ο πατέρας όντως μετέδιδε πληροφορίες. Τραυματικές εμπειρίες για δύο παιδιά αλλά φαίνεται ότι οι ρωσικές καταβολές των γονιών υπερίσχυσαν της Αμερικανικής υπηκοότητας.

Η κωδικοποίηση μηνυμάτων και η κατασκοπεία ήταν συνήθης τακτική από αρχαιοτάτων χρόνων.

Στην ιστορία καταγράφηκε το κωδικοποιημένο μήνυμα του Ιστιαίου, πρώην τύραννου της Μιλήτου. Το 499 π.Χ. η Μεσόγειος βρισκόταν σε αυξανόμενη ένταση λόγω του ότι η πανίσχυρη τότε Περσική αυτοκρατορία έσφιγγε τον κλοιό στις Ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, στη δυτική ακτή της σημερινής Τουρκίας. Ο Ιστιαίος ζούσε βασιλικά μεν, αλλά υπό περιορισμό δε, στην πρωτεύουσα της Περσικής αυτοκρατορίας, Σούσα, υπό την επίβλεψη του αυτοκράτορα Δαρείου 1ου, που του χρωστούσε χάρη διότι τον βοήθησε στην εξέγερση των Σκύθων. Ο Ιστιαίος όμως, είχε διακαή πόθο να επιστρέψει στο Αιγαίο. Σκέφτηκε να υποκινήσει εξέγερση εκεί μέσω του γαμπρού του Αρισταγόρα, θεωρώντας ότι τότε ο Δαρείος θα τον έστελνε, ως το μόνο ειδικό, να την καταστείλει. Πώς όμως θα έστελνε το μήνυμα αφού ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση; Ξύρισε το κεφάλι ενός έμπιστου υπηρέτη, έγραψε το μήνυμα πάνω στο κεφάλι, και αφού τον άφησε να μεγαλώσουν τα μαλλιά του τον έστειλε στον Αναξαγόρα με την εντολή να του ξυρίσει το κεφάλι μόλις έφτανε. Όντως έγινε εξέγερση στην Ιωνία, που υποβοηθήθηκε από την Αθήνα και την Ερέτρια, η οποία καταστάληκε. Ο Δαρείος ακολούθως «μυρίστηκε» το κόλπο και εκτέλεσε τον Ιστιαίο.

Αυτή ήταν και η αφορμή των Περσικών πολέμων.

Όπως γνωρίζουμε στην ιστορική μάχη των Θερμοπυλών το (480 π.Χ.) ο Σπαρτιάτης Λεωνίδας με τους 300 του υπερασπίστηκε μέχρι τελικής πτώσης τα στενά των Θερμοπυλών καθυστερώντας την προέλαση του τεράστιου στρατού των Περσών. Ένα χρόνο πριν (481 π.Χ.), Έλληνες κατάσκοποι στην Περσία πληροφόρησαν για τις πολεμικές προετοιμασίες και την επικείμενη επίθεση του Ξέρξη Α’ της Περσίας. Με πρωτοβουλία των Αθηνών, 31 ελληνικές πόλεις-κράτη συγκεντρώθηκαν στον Ισθμό της Κορίνθου και σύναψαν εθνική στρατιωτική συμμαχία, ταυτόχρονα κηρύττοντας πανελλήνια ειρήνη. Την Άνοιξη (480 π.Χ.) ο πολυάριθμος στρατός του Ξέρξη βρισκόταν ήδη στις Θερμοπύλες που προς μεγάλη του έκπληξη φρασσόταν από τον Λεωνίδα. Την προηγούμενη της μεγάλης μάχης έστειλε και αυτός τον κατάσκοπό του για να παρατηρήσει την κατάσταση στα Στενά. Επιστρέφοντας αυτός του ανάφερε ότι οι Σπαρτιάτες χτένιζαν τα μακριά μαλλιά τους. Οι Πέρσες δεν γνώριζαν ότι αυτό ήταν μια συνήθης πρακτική των Σπαρτιατών πριν από μάχη, ίσως σημάδι ότι αψηφούσαν τον θάνατο.

Οι κατάσκοποι έδρασαν σε διάφορες χρονικές στιγμές.

Στο βιβλίο «Spy Catcher» (1987), αυτοβιογραφία του Peter Wright, πρώην βοηθού Διευθυντή της ξακουστής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας, MI5, που δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί εκεί και εκδόθηκε τελικά στην Αυστραλία αναφέρει τα πιο κάτω: «… αποφασίσαμε να παγιδεύσουμε τα συστήματα κρυπτογράφησης διαφόρων κρατών, αρχίζοντας από τη Γερμανία, όμως χωρίς επιτυχία γιατί οι μηχανές τους ήταν πολύ καλά προστατευμένες. Ακολούθως, τοποθετήσαμε ένα μικρόφωνο ανιχνευτή πίσω από τη συσκευή της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Ήταν μεγάλη επιτυχία διότι οι Έλληνες υποστήριζαν τον αρχηγό των ανταρτών στην Κύπρο, συνταγματάρχη Γρίβα…»

Υπενθυμίζω το μαύρο ισραηλινής εταιρείας κατασκοπευτικό βαν, που κυκλοφορούσε (2019) ανενόχλητο για μήνες στους δρόμους της Κύπρου. Απασχόλησε τη δημοσιότητα στην Ελλάδα μετά την αποκάλυψη ότι παρακολουθείτο το τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ανδρουλάκη, και ενός δημοσιογράφου. Φαίνεται ότι η παρακολούθηση γινόταν μέσω ειδικού προγράμματος, Pegasus, για το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο έστησε εξεταστική επιτροπή.

Πάντα η ιστορία μας δίνει άπειρα σχετικά παραδείγματα.