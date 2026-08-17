Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Τουρκία και το Ιράν συζητούν για την κρίση Στενά του Ορμούζ και τη συνέχιση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί συζήτησαν τις προσπάθειες για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, όπως ανέφερε τουρκική πηγή στο Reuters.

Σε επαφές Τουρκία-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Πληροφορίες για τη συνομιλία μεταδόθηκαν επίσης από το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο ανέφερε ότι ο Αραγτσί εξήγησε την τελευταία θέση των διμερών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Η Τουρκία υπήρξε ένας από τους βασικούς μεσολαβητές, μαζί με το Πακιστάν και το Κατάρ, στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης τους τελευταίους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν με το Ιράν για την 60ήμερη εκεχειρία, ενώ το Ιράν λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με τις διαδρομές διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ