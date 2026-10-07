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Ούτε που θέλουν να ακούσουν στο ΑΚΕΛ για υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου και πιθανή στήριξή του από το κόμμα της Αριστεράς. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, σε τηλεοπτική του παρέμβαση, χαρακτήρισε τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ως τον «βασικό στυλοβάτη» της διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη.

Οξύμωρο είναι το γεγονός ότι το κόμμα της Αριστεράς δεν είχε κανένα πρόβλημα να στηρίξει, στις προεδρικές του 2023, τον διαπραγματευτή του Νίκου Αναστασιάδη για δέκα χρόνια στο Κυπριακό, την ώρα μάλιστα που επέρριπτε στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας ευθύνες για τις αποτυχίες στο εθνικό ζήτημα. Την ίδια στιγμή, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι έτοιμος να κατέλθει ξανά ως υποψήφιος στις προεδρικές και για την ώρα μοιάζει ως το απόλυτο φαβορί για ενδεχόμενη συνεργασία με το ΑΚΕΛ.

Με τον στυλοβάτη της διακυβέρνησης Αναστασιάδη έχουν πρόβλημα, με τον διαπραγματευτή όχι;

Π.Α.