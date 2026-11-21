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Στο προσκήνιο επαναφέρει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το μυστήριο του Bigfoot, του θρυλικού «Μεγαλοπόδαρου» που απασχολεί εδώ και δεκαετίες την αμερικανική κοινή γνώμη. Εν μέσω σημαντικών εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική, με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, αλλά και μετά τη συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με έναν από τους πιο γνωστούς μύθους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, στις 15 Οκτωβρίου, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δημοσίευσε τρία αρχεία από τα «Αρχεία Bigfoot/Sasquatch», όπως ανέφερε πρώτα η εφημερίδα «The Washington Post», προσθέτοντας νέα μυστηριώδη στοιχεία στον μύθο του γιγαντιαίου πιθηκόμορφου πλάσματος, το οποίο περπατάει στα δύο πόδια και φέρεται να ζει στα πυκνά δάση της Βόρειας Αμερικής.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κόσμο της κρυπτοζωολογίας, ο Bigfoot δεν θεωρείται ένα μεμονωμένο πλάσμα, όπως ο Γκοτζίλα, αλλά ένα ανθρωποειδές είδος που περιπλανιέται στα δάση της Βόρειας Αμερικής. (Το όνομά του δεν παίρνει το «s» στον πληθυντικό, όπως τα ελάφια ή τα πρόβατα).

Ιστορίες για τριχωτά πλάσματα που περπατούν στα δύο πόδια, εκπέμπουν ένα απόκοσμο γρύλισμα και μια δυσάρεστη οσμή και ζουν σε απομακρυσμένα δάση κυκλοφορούν εδώ και αιώνες σε πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των φυλών των Αμερικανών Ινδιάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση ήρθε να προστεθεί στην τελευταία δεσμίδα αρχείων σχετικά με τα ΑΤΙΑ που δημοσίευσε η κυβέρνηση Τραμπ.

Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν το 1982

Τα αρχεία περιλαμβάνουν μια επίσημη έρευνα της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USFS) τον Ιούνιο του 1982 σχετικά με αναφορές για ίχνη του Bigfoot που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή Mill Creek Watershed, στο Εθνικό Δάσος Ουματίλα της πολιτείας της Ουάσιγκτον.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τις διαστάσεις που είχαν τα ίχνη, τράβηξαν έγχρωμες φωτογραφίες και έφτιαξαν γύψινα εκμαγεία σε διάφορα σημεία της περιοχής, προκειμένου να τα διατηρήσουν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ένας δασοφύλακας μερικής απασχόλησης, ο Πολ Φρίμαν ανέφερε στους ανωτέρους του ότι είδε ένα Bigfoot σε μια απομακρυσμένη περιοχή βιολογικής έρευνας στο δάσος κοντά στο Γουάλα Γουάλα. Λίγες μέρες αργότερα, ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε ίχνη.

Ο βιολόγος Ρόντνι Λ. Τζόνσον περιέγραψε λεπτομερώς τα ευρήματά του σε ένα σημείωμα έξι σελίδων προς το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Τα ίχνη, που εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές λασπωμένες περιοχές του Mill Creek Watershed, περιγράφονται ως μήκους περίπου 38 εκατοστών και πλάτους 18 εκατοστών. Εκτείνονταν σε απόσταση 8 έως 12 μέτρα, ανεβοκατεβαίνοντας υψώματα, και εισχωρούσαν σε πυκνή βλάστηση όπου «υπήρχαν ενδείξεις διαταραχής της βλάστησης για άλλα 9 έως 12 μέτρα, υποδηλώνοντας τη διέλευση κάποιου».

(AP Photo)

«Ένα αποτύπωμα παρουσίαζε αξιοσημείωτη “παραμόρφωση του δεύτερου δακτύλου”», σημείωσε ο βιολόγος.

Στο σημείωμα περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από ορισμένα ίχνη, ενώ είχαν επίσης κατασκευαστεί γύψινα εκμαγεία μερικών αποτυπωμάτων.

«Αν τα ίχνη ήταν πλαστά, κάποιος κατέβαλε τεράστιο κόπο και έδωσε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια», έγραψε ο Τζόνσον, επισημαίνοντας ότι ορισμένα από τα σημάδια στα πόδια «θα ήταν πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν» και «φαίνονται πολύ φυσικά».

Ο ειδικός, ωστόσο, δεν ήταν πεπεισμένος ότι είχε ανακαλύψει πραγματικά στοιχεία για το μυθικό — μεγάλο, τριχωτό και ανθρωποειδές — θηρίο.

«Η άποψή μου είναι ότι τα ίχνη που παρατηρήθηκαν… δημιουργήθηκαν από κάτι άλλο εκτός από ένα δίποδο ον βάρους 136 κιλών», κατέληξε ο Τζόνσον.

Ο βιολόγος ανέφερε διάφορους λόγους για τους οποίους υποψιάστηκε ότι τα ίχνη αποτελούσαν μέρος μιας περίτεχνης φάρσας, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι «το μήκος βήματος των ιχνών δεν άλλαζε ανάλογα με την κλίση του εδάφους», ότι οι μπότες του βυθίζονταν πιο βαθιά στη λάσπη από ό,τι το υποτιθέμενο πόδι του Bigfoot και ότι τα φυτικά υπολείμματα κοντά στα ίχνη έδειχναν «προφανή» σημάδια ότι είχαν «απομακρυνθεί» πριν δημιουργηθεί το ίχνος.

(AP Photo)

Σε ένα μεταγενέστερο σημείωμα, ένας αξιωματικός της αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς προειδοποίησε το γραφείο της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο Γουάλα Γουάλα της Ουάσιγκτον ότι, κατά τη γνώμη του, «τα ίχνη αποτελούσαν μια πολύ έξυπνη απόπειρα να δημιουργηθεί μια φάρσα, στην οποία εμπλέκεται το γραφείο ή η υπηρεσία σας, προκειμένου να προσδώσει αυθεντικότητα ή αξιοπιστία στο ευρύ κοινό».

Ο αξιωματούχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ίχνη ήταν «ανθρώπινης προέλευσης και δημιουργήθηκαν με τη χρήση κάποιου είδους μαλακού γύψου ή ποδιού επικαλυμμένου με καουτσούκ».

Ο Γκρόβερ Κραντζ, ο αείμνηστος καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, ο οποίος ερεύνησε τον Bigfoot και υποστήριζε την ύπαρξή του, διαφώνησε. Μελέτησε τα εκμαγεία των αποτυπωμάτων και ισχυρίστηκε ότι ήταν αυθεντικά, καθώς οι δερματικές ραβδώσεις του ποδιού θα ήταν αδύνατο να παραποιηθούν.

(AP Photo/Chuck Stoody)

Ο γιος του Φρίμαν, ο Μάικλ, υπάλληλος σε αποθήκη της Amazon που μιλά συχνά για το έργο του αποθανόντος πατέρα του, τον υπερασπίστηκε σε μια συνέντευξη, λέγοντας ότι μετά το αρνητικό αποτέλεσμα σχετικά με την ύπαρξη του Bigfoot ο πατέρας του αποχώρησε από τη Δασική Υπηρεσία και μετέφερε την οικογένεια σε άλλο μέρος της πολιτείας.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει για τον Bigfoot και το 1992 τράβηξε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται για μια στιγμή ένα σκοτεινό πλάσμα ανάμεσα στα δέντρα.

Ο Μάικλ Φρίμαν θυμήθηκε ότι βρισκόταν στο σπίτι και έπαιζε βιντεοπαιχνίδια με τους φίλους του, όταν ο πατέρας του επέστρεψε από την εκδρομή, χλωμός, τρέμοντας και φωνάζοντας: «Το βρήκα!».

Στη συνέχεια, έδειξε στους εφήβους ένα βίντεο με αυτό που, όπως είπε, είχε βρει, για το οποίο ο Φρίμαν λέει τώρα: «Μπορώ να σας πω τι δεν είναι: δεν είναι αρκούδα. Είμαι 99 τοις εκατό σίγουρος ότι δεν είναι άνθρωπος με κοστούμι».

«Ο μπαμπάς μου ήταν σαν τον Σούπερμαν», συνέχισε. «Ήταν η μόνη φορά σε όλη μου τη ζωή, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας που πέθανε, που τον είδα να φοβάται κάτι», προσέθεσε.

Το βίντεο διαδόθηκε και σύντομα έγινε ένα ακόμη κομμάτι της παράδοσης για τον Bigfοot, που αποτελεί αντικείμενο ατέρμονης συζήτησης και ανάλυσης από τους πιστούς, ενώ προκαλεί βαθύ σκεπτικισμό σε άλλους.

Ο Φρίμαν είπε ότι δεν γνώριζε γιατί η Δασική Υπηρεσία δημοσίευσε τα έγγραφα τώρα, αλλά το χαιρέτισε.

«Όλες οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται. Κανείς δεν προσπαθεί να κρύψει τίποτα», είπε.

Τα άλλα αρχεία για τον Bigfoot

Τα αρχεία της κυβέρνησης για τον Bigfoot περιλαμβάνουν επίσης ένα απόκομμα εφημερίδας από την «Clark Fork Valley Press» σχετικά με υποτιθέμενα ίχνη που βρέθηκαν στη Μοντάνα το 2003, καθώς και μια επιστολή από έναν άνδρα, τον Λίο Κίνι, ο οποίος θυμήθηκε ότι έπεσε τυχαία πάνω σε αυτό που ισχυριζόταν ότι ήταν ίχνη Bigfoot, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι κυνηγιού στην πολιτεία του Μπιγκ Σκάι τη δεκαετία του 1940.

Ο Κίνι ανέφερε επίσης ότι γνώριζε και άλλους κυνηγούς που είχαν συναντήσει παρόμοια ίχνη, πριν αισθανθούν μια «έντονη οσμή» και ακούσουν «έναν ήχο που έμοιαζε με γρυλισμό».

«Δεν είχαμε ιδιαίτερη βιασύνη να προλάβουμε ό,τι κι αν ήταν αυτό, και αν και δεν το παραδεχτήκαμε εκείνη τη στιγμή, σε μεταγενέστερες συζητήσεις», έγραψε ο Κίνι, «ανακαλύψαμε ότι όλοι μας είχαμε μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση και νιώθαμε ρίγη να μας διαπερνούν από την κορυφή μέχρι τα νύχια».

Ξεχωριστά, το προσωπικό της USFS διοργάνωσε κάποτε ένα φόρουμ με τίτλο «Ο Bigfoot στην αυλή σας», με παρουσιάσεις από δύο υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας στο Εθνικό Δάσος Στάνισλαους της Καλιφόρνια, όπου μίλησαν για το θέμα με απόλυτη φυσικότητα, προκειμένου να συζητηθούν οι τοπικές θεάσεις, επισημαίνοντας τότε ότι η υπηρεσία δεν μπορούσε ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει την ύπαρξη του πλάσματος.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν είχε πολλά να πει σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δημοσιεύτηκαν τα έγγραφα, εκτός από το να επισημάνει ότι το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο εποπτεύει τη Δασική Υπηρεσία, λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όταν αποφασίζει να δημοσιοποιήσει αρχεία στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα αρχεία είναι πιθανό να προσελκύσουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, των ερευνητών, των ιστορικών, των επιχειρήσεων ή του ευρύτερου κοινού.

«Οι ιστορίες για τον Bigfoot, τον Sasquatch και άλλα θρυλικά πλάσματα αποτελούν από καιρό μέρος του πολιτισμικού ιστού της Σιέρα και συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την πλούσια παράδοση της λαϊκής κληρονομιάς που περιβάλλει τις δημόσιες εκτάσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι επιστήμονες απορρίπτουν την ύπαρξη του Bigfoot, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία — λείψανα, περιττώματα ή ένα ευκρινές βίντεο, ακόμη και με σύγχρονες κάμερες παρακολούθησης.

ertnews.gr