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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Raisa-Florentina Gavrila, 15 ετών, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 20/11/2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,50μ. περίπου, με καστανά μακριά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.