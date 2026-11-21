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Απορρίπτει η Γαλλία τη νέα πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα (António Costa), για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034. Το Ελιζέ ξεκαθάρισε σήμερα ότι η πρόταση, με τη μορφή που έχει κατατεθεί, «δεν συνιστά βάση για μια συμφωνία».

«Το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ιδίως όσον αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και, ειδικότερα, τη διασφάλιση των εισοδηματικών ενισχύσεων των αγροτών», επισήμανε η γαλλική προεδρία.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, παρουσίασε σήμερα νέα συμβιβαστική πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, με περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, που αντιστοιχούν περίπου στο 10% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε την πρότασή του «καλή βάση για την επίτευξη συμφωνίας» μεταξύ των κρατών-μελών, τονίζοντας ότι επιδιώκει να συνδυάσει τη χρηματοδότηση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ με τη διατήρηση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών και τον περιορισμό των εθνικών συνεισφορών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα πρόταση προέκυψε έπειτα από διμερείς διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη-μέλη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προσέγγιση των θέσεων των κρατών-μελών και την επίτευξη τελικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές. Η Γερμανία και η Ολλανδία, που πρωτοστατούν στην ομάδα των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών, εξακολουθούν να ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση των εθνικών συνεισφορών. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης επιδιώκουν τη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον σημερινό προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027, η νέα πρόταση που κατέθεσε ο Αντόνιο Κόστα προβλέπει αύξηση κατά 120% των κονδυλίων για την ανταγωνιστικότητα και κατά 232% για την άμυνα. Παράλληλα, διπλασιάζεται η χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη για τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων, ενώ τα κονδύλια για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΕΕ αυξάνονται κατά 23%.

Ο Α. Κόστα υπογράμμισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πολιτική συνοχής εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες, καθώς το νέο ταμείο που θα τις στηρίζει παραμένει το μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η πρόταση προβλέπει επίσης αύξηση της χρηματοδότησης κατά 57% για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (Horizon Europe) και κατά 25% για το Erasmus, ενώ θέτει στόχο να κατευθυνθεί το 35% των δαπανών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον.

Για πρώτη φορά προβλέπεται εξαρχής χρηματοδότηση για την προσιτή στέγαση, ιδίως σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη στεγαστική πίεση. Παράλληλα, τίθεται στόχος το 14% των εθνικών και περιφερειακών κονδυλίων να συμβάλλει στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις εθνικές συνεισφορές, ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι η πρότασή του επιδιώκει να τις διατηρήσει κοντά στα σημερινά επίπεδα. Κατά μέσο όρο, οι συνεισφορές των κρατών-μελών αναμένεται να αυξηθούν από το 0,80% στο 0,82% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός τους.

Προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των κρατών-μελών, ο Αντόνιο Κόστα προτείνει επίσης την επιβολή νέου φόρου στις μεγάλες επιχειρήσεις του ψηφιακού τομέα, ύψους 3% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι ο φόρος αυτός «δεν στρέφεται εναντίον καμίας συγκεκριμένης επιχείρησης ή χώρας».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία πέντε νέων πηγών ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πρόκειται για έσοδα από τις ψηφιακές υπηρεσίες μεγάλων επιχειρήσεων, τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), τα μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα προϊόντα καπνού και το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Σύμφωνα με τον Κόστα, οι νέες αυτές πηγές, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες, θα μπορούσαν να αποφέρουν περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως. Προβλέπεται σταδιακή εισαγωγή των ιδίων πόρων που συνδέονται με το ETS και τα προϊόντα καπνού, ώστε να περιοριστούν οι δυσανάλογες επιπτώσεις στα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο.

Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες επί της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέου ιδίου πόρου από τα κρυπτοστοιχεία, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος.

protothema.gr