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Το ντέρμπι των «αιωνίων» δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Για την Ομόνοια, όμως, η σημερινή αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι γοήτρου. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τις δυνατότητές της, να στείλει ηχηρό μήνυμα και να διεκδικήσει το τρίποντο που θα της επιτρέψει να αναρριχηθεί έστω και προσωρινά στην κορυφή.

Ένας βαθμός απόσταση. Τέσσερις διαδοχικές νίκες στις αποσκευές. Χίλιοι οπαδοί στη νότια κερκίδα. Και απέναντι η Ομόνοια, στο ντέρμπι που μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν πηγαίνουν στη σημερινή αναμέτρηση για να υπερασπιστούν όσα πέτυχαν το προηγούμενο διάστημα. Πηγαίνουν για να προσπεράσουν την «αιώνια» αντίπαλο, να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους και να ενισχύσουν αυτομάτως τη θέση τους στη βαθμολογία.

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