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Ευχάριστα νέα για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς το Εφετείο της ΚΟΠ έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεσή του κατά της ποινής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για έναν αγώνα. Η απόφαση λήφθηκε στη σημερινή (16/11) συνεδρία και ακυρώνει την τιμωρία που είχε επιβάλει η Δικαστική Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου.

Ως εκ τούτου, αίρεται ο συγκεκριμένος περιορισμός για τους οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων. Η ΚΟΠ γνωστοποίησε ότι το πλήρες σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου θα δημοσιοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

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