Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα πρόκληση στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, αυτή τη φορά μόλις 200 μέτρα από φυλάκιο των κυανόκρανων, όπου Τούρκος έποικος φέρεται να άρχισε να καλλιεργεί αγροτική έκταση, χωρίς τα Ηνωμένα Έθνη να προβούν, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, σε οποιαδήποτε επίπληξη ή παρέμβαση για τερματισμό των εργασιών.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κοινοτάρχης Αυλώνας, Μενέλαος Σάββα, ο Τούρκος έποικος προχώρησε σε γεωργικές εργασίες εντός της νεκρής ζώνης, με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών να μην προβαίνει, όπως υποστηρίζει, σε οποιαδήποτε σύσταση για τερματισμό των εργασιών.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, λίγη ώρα μετά, στο σημείο έφθασε και δεύτερος Τούρκος έποικος, ο οποίος διατηρεί κτηνοτροφική φάρμα εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Αυλώνας, καλλιεργώντας το χωράφι μαζί με τον πρώτο.

Όπως ανέφερε στο philenews ο κ. Σάββα, μετά από λίγη ώρα κινητοποιήθηκε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ωστόσο, αντί να αποτρέψει τις παράνομες ενέργειες των Τούρκων εποίκων, κατέληξε ουσιαστικά να τις επιτηρεί.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων καταγγελιών που έχουν καταγραφεί στην Αυλώνα, όπου η καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων από Τούρκους εποίκους αποτελεί επαναλαμβανόμενη προκλητική τακτική.