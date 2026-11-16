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Απογοήτευση για την άρνηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων να παραστούν στο υπουργείο Παιδείας με σκοπό να συζητηθεί το νέο σύστημα διορισμού, εξέφρασε στο philenews η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. «Έχουμε χάσει μια σημαντική ευκαιρία», είπε και πρόσθεσε ότι θα «έπρεπε να είμαστε στο τραπέζι του διαλόγου». Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της ΟΕΛΜEK, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, αναφέρει στην ιστοσελίδα μας ότι «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έναν διάλογο στον οποίο οι βασικές αποφάσεις παραμένουν αμετάβλητες». Ανάλογη και η στάση της ΠΟΕΔ, με την πρόεδρο της οργάνωσης Μύρια Βασιλείου, να αναφέρει ότι δεν αποκλείεται η λήψη απεργιακών μέτρων.

Μόλις δύο μέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης, η Υπουργός τονίζει πως «αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να προχωρήσει μια -όσο το δυνατόν- πιο συναινετική, θα έπρεπε να είμαστε στο τραπέζι του διαλόγου και όχι να απορρίπτουμε αυτές τις ευκαιρίες και να λειτουργούμε αντιδημοκρατικά».

«Έχουμε ευθύνη όλοι να μεριμνούμε και για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, αλλά κυρίως για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», είπε.

«Μας προβληματίζει και μας λυπεί η απόφαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων να μην προσέλθουν στη συνάντηση που τους έχουμε καλέσει. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν, ακριβώς, να συζητήσουμε, να ακούσουμε τα θέματα που τους απασχολούν, να δώσουμε διευκρινίσεις αλλά και εισηγήσεις για τα θέματα του συστήματος διορισμού».

Είμαστε, είπε η Υπουργός, στο σημείο όπου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. «Ήταν εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ή να συζητήσουμε ξανά, αλλά και να ακούσουμε, επαναλαμβάνω, εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με αυτή την απόφασή τους, αναδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ο διάλογος», σημείωσε.

«Από τη στιγμή που δεν προσέρχονται σε μια συζήτηση κρίσιμη για αυτό το θέμα, το οποίο τους ενδιαφέρει τόσο πολύ, την απορρίπτουν και κλείνουν την επικοινωνία με το Υπουργείο; Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Πώς αντιλαμβάνονται πραγματικά την έννοια του διαλόγου; Διερωτώμαι», είπε η Υπουργός.

Οι οργανώσεις, επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου, έχουν κάθε δικαίωμα να διαφωνούν με την πρόταση, να διεκδικούν αλλαγές, ιδίως όταν αυτές οι αλλαγές είναι εντός του πλαισίου του νόμου. «Ωστόσο, η απαίτηση που μας δόθηκε γραπτώς να αποσυρθεί μια πρόταση ως προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η συζήτηση, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το πώς γίνεται αντιληπτός ο διάλογος».

«Διάλογος δεν σημαίνει να ικανοποιήσουμε όλα, ακόμα και το τελευταίο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο διάλογος δεν μπορεί να σημαίνει ότι μια πλευρά οφείλει να αποδεχτεί εκ των προτέρων τις θέσεις της άλλης. Και βεβαίως ούτε η διαφωνία, όσο ουσιαστική και αν είναι, δεν μπορεί να αποκλείει τη συζήτηση», είπε.

Η πρόταση της κυβέρνησης για το σύστημα διορισμού έχει πολύ σαφείς στόχους, είπε και διευκρίνισε ότι στοχεύει στη διαμόρφωση ενός δίκαιου λειτουργικού πλαισίου, τη διόρθωση στρεβλώσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, την αναγνώριση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν, αλλά και την παροχή ευκαιριών σε νεότερους εκπαιδευτικούς, για την αποτελεσματική στελέχωση πάντα των σχολείων».

Η δημόσια διαβούλευση για το θέμα, είπε, συνεχίζεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. «Οι θέσεις και οι εισηγήσεις όλων ξανατυγχάνουν αξιολόγησης, ώστε να οριστικοποιηθεί η πρόταση. Άρα η δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης παραμένει πάντα ανοιχτή. Οι διαφωνίες πρέπει να εξετάζονται με επιχειρήματα, συγκεκριμένες προτάσεις, πραγματικά δεδομένα και όχι με τέτοιου είδους αποφάσεις που δεν εξυπηρετούν σε τίποτα».

Η πρόσκληση για διάλογο, υπογράμμισε κλείνοντας η Υπουργός, παραμένει πάντα ανοιχτή. «Ακόμα και μετά τη δημόσια διαβούλευση και μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή, εμείς αποδείξαμε πολλές φορές και θα το αποδείξουμε ξανά ότι είμαστε ανοιχτοί σε εισηγήσεις, οι οποίες εδράζονται στον νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παράνομο για να ικανοποιήσουμε συνδικαλιστικά αιτήματα».

«Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. Και μετά θα το πάρουμε στο Υπουργικό», είπε προ πρόσθεσε πως για αυτό ήταν σημαντική συνάντηση. «Είναι τόσο κρίσιμο το σημείο τώρα, που θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία για να δούμε τις τελικές θέσεις, να αποσαφηνίσουμε, να διευκρινίσουμε, να ακούσουμε εισηγήσεις. Έχουμε χάσει μια σημαντική ευκαιρία».

Κωνσταντίνου: Οι βασικές αποφάσεις παραμένουν αμετάβλητες

«Έχουμε καταθέσει θέσεις, έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας και έχουμε αναδείξει τις σοβαρές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι προωθούμενες ρυθμίσεις στο εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών αλλά και στο δημόσιο σχολείο γενικότερα», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

«Να τονίσω ότι από τις 23/10/26 έχουμε καταθέσει πολυσέλιδο έγγραφο με τις θέσεις μας αλλά και με κάποια ερωτήματα τα οποία, παρά τη δέσμευση της Υπουργού, καμία απάντηση δεν μας έχει σταλεί. Αντιθέτως οι συνεχείς δηλώσεις της Υπουργού αλλά και η μονομερής προώθηση του νομοσχεδίου για δημόσια διαβούλευση δείχνει ότι το ΥΠΑΝ εμμένει στις θέσεις του χωρίς διάθεση συμβιβασμού».

Το ερώτημα είναι απλό, αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνου. «Τι έχει αλλάξει ώστε να δικαιολογείται μια νέα συνάντηση; Η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια διαδικασία μόνο και μόνο για να καταγράφεται ακόμη μία συνάντηση στο ημερολόγιο του Υπουργείου».

Ο θεσμικός μας ρόλος δεν είναι διακοσμητικός, υπογραμμίζει στο philenews. «Δεν είμαστε παρατηρητές των αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας. Εκπροσωπούμε εκπαιδευτικούς, υπερασπιζόμαστε εργασιακά δικαιώματα και το καλό του Δημόσιου Σχολείου και οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία των συλλογικών μας αποφάσεων».

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έναν διάλογο στον οποίο οι βασικές αποφάσεις παραμένουν αμετάβλητες και η δική μας συμμετοχή περιορίζεται στο να τις ακούσουμε για ακόμη μία φορά. Ο διάλογος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της πολιτικής βούλησης για λύσεις. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να πάρουμε σαφείς, γραπτές και ουσιαστικές απαντήσεις από την ΥΠΑΝ».

Μέχρι τότε, επισημαίνει, η μη αποδοχή της πρόσκλησης αποτελεί θεσμική επιλογή με σαφές περιεχόμενο. «Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικό προειλημμένων αποφάσεων».

Δεν είναι η ΟΕΛΜΕΚ που πρέπει να αποδείξει ότι επιθυμεί τον διάλογο, ανέφερε και κατέληξε πως «είναι το Υπουργείο που οφείλει να αποδείξει ότι ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές».

Μύρια Βασιλείου: Δεν υπήρχε λόγος να γίνει συνάντηση

«Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Υπουργού το τελευταίο διάστημα επιβεβαίωναν ότι θα είναι μια συνάντηση χωρίς ουσία, διεκπεραιωτή, αφού δεν υπήρχε πρόθεση να γίνει η όποια αλλαγή στα σημεία με τα οποία διαφωνούμε», είπε στο philenews η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου. «Γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης έκρινε σκόπιμο και φρόνιμο να μην παρουσιαστεί στη συνάντηση».

Αν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει οτιδήποτε, είπε, θα θέλαμε να το δούμε γραπτώς, να το μελετήσουμε και βεβαίως να διευθετηθεί συνάντηση. «Αλλά συνάντηση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν θα υπάρξει η όποια μετατόπιση του Υπουργείου από τις αρχικές του θέσεις, δεν υπήρχε λόγος να γίνει».

Το εκατονταμελές συμβούλιο της ΠΟΕΔ, όπως είπε, το οποίο συνήλθε σήματα, εξέδωσε σχετικό ψήφισμα και έδωσε εντολή στο Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί με όποιον τρόπο χρειαστεί και να ενεργοποιήσει το όποιο συνδικαλιστικό μέτρο χρειαστεί, προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Δεν αποκλείονται τα απεργιακά», είπε και πρόσθεσε πως θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες ώστε να πάρει τις αποφάσεις του.