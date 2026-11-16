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Την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), κατά τη διμερή συνάντηση που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι εργασίες πρέπει να προχωρήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ).

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει σε διυπουργική συνάντηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ενεργειακή συνδεσιμότητα.

Έθεσε και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πέραν του GSI, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε στον Χακάν Φιντάν και το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Κατά τις ελληνικές διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο εντάχθηκε στην ευρύτερη συζήτηση για τα περιφερειακά ζητήματα και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Κοινή θέση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Όπως επισημάνθηκε, οι δύο αυτές παράμετροι αποτελούν ζωτικής σημασίας προϋποθέσεις για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Η συζήτηση εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες για τη διαπεριφερειακή συνεργασία, τη συνδεσιμότητα και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας.

ΚΥΠΕ