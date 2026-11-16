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Σαφές μήνυμα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των ενεργειακών διασυνδέσεων Ελλάδας–Κύπρου και Ελλάδας–Αιγύπτου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία παρεμπόδιση κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής συνδεσιμότητας, ενώ επανέφερε την ελληνική πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, με στόχο την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των ναυτικών.

Αναφερόμενος στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Κύπρο και την Αίγυπτο.

«Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε.

Η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), το οποίο περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακής συνδεσιμότητας της περιοχής.

Ο ρόλος της ΕΕ στις διεθνείς συγκρούσεις

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την ανάγκη για ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπισή τους.

Όπως σημείωσε, η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει το κύρος και την αξιοπιστία της, στηρίζοντας τις παρεμβάσεις της στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Συρία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης της χώρας.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να έχει κατά βάση συριακή ιδιοκτησία, να πραγματοποιηθεί χωρίς ξένες παρεμβάσεις και να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Στο τραπέζι η περιφερειακή ασφάλεια – Παρών ο Φιντάν

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε συζήτηση για ζητήματα διαπεριφερειακής ασφάλειας και συνδεσιμότητας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), εκπροσωπώντας την Άγκυρα.

Η ελληνική πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέφερε παράλληλα την πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, στην προστασία των ναυτικών και στη διασφάλιση της εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας.

«Μια εκεχειρία η οποία θα στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των ναυτικών, στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και με την ευημερία των λαών.