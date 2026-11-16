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Διαφορετικές ερμηνείες για το ενδεχόμενο αυτόματης αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης, σε συνάρτηση με την άνοδο του προσδόκιμου ζωής, διατυπώθηκαν μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος τη Δευτέρα. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρέθηκαν οι πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, με τις συντεχνίες να υποστηρίζουν ότι απαιτείται κοινωνικός διάλογος πριν από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, ενώ το Υπουργείο θεωρεί ότι η διαδικασία προβλέπεται ήδη από τον νόμο.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων υποστήριξαν ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν συνεπάγεται αυτόματη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, αλλά ενεργοποιεί τη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου για την εξέταση του ζητήματος. Αντίθετα, το Υπουργείο Εργασίας ερμηνεύει τη νομοθετική διασύνδεση των δύο παραμέτρων ως αυτόματη διαδικασία, για την εφαρμογή της οποίας απαιτείται μόνο η ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων μέσω κανονισμών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της προηγούμενης ημέρας, επισημαίνοντας ότι δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση πως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί αυτομάτως και σε αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης.

Όπως εξήγησε, μέρος των εργαζομένων συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με την πρόνοια της υπό συζήτηση συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για εθελοντική επέκταση του εργάσιμου βίου μέχρι τα 67 έτη.

«Να διευκρινίσουμε ότι η νομοθεσία λέει ξεκάθαρα ότι αν υπάρξει ουσιαστική διαφοροποίηση στο προσδόκιμο ζωής, τότε ξεκινά συζήτηση», ανέφερε ο κ. Μάτσας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως έχει συμφωνηθεί κάποια νέα ρύθμιση στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, υπενθύμισε ότι η σχετική νομοθετική πρόνοια αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας που επιτεύχθηκε το 2013.

«Ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία θα κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας υποστήριξε ότι ο νόμος προβλέπει σαφή διασύνδεση μεταξύ της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του ορίου συνταξιοδότησης, με τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ να επιμένει ότι η συγκεκριμένη διασύνδεση δεν σημαίνει υποχρεωτικά αυτόματη προσαρμογή.

Διαφωνία και για τον ρόλο των κανονισμών

Στη συζήτηση παρενέβη και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σημειώνοντας ότι η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει την έκδοση κανονισμών.

Το Υπουργείο Εργασίας διευκρίνισε ότι οι κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν στη ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής της αναπροσαρμογής και όχι στην επανεξέταση της ίδιας της διασύνδεσης.

Ο Ανδρέας Μάτσας ζήτησε να διευκρινιστεί ποιο θα πρέπει να είναι το μέγεθος της διαφοροποίησης του προσδόκιμου ζωής ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο, αναπροσαρμογή θα μπορεί να προκύψει ακόμη και αν το προσδόκιμο ζωής αυξηθεί κατά μερικούς μήνες.

Σε ερώτηση γιατί δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα αντίστοιχη αύξηση, εκπρόσωπος του Υπουργείου εξήγησε ότι κατά την πρώτη πενταετή περίοδο που προβλεπόταν για ενδεχόμενη αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε εν μέσω της πανδημίας, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής ήταν μικρότερη του ενός μηνός σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, το όριο συνταξιοδότησης παρέμεινε αμετάβλητο.

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους επανέλαβε ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας, είναι απαραίτητο να προηγηθεί συζήτηση για οποιαδήποτε αλλαγή.

Στην ίδια γραμμή ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ

Τη θέση των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων υποστήριξε και εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, αναγνωρίζοντας ότι η νομοθεσία προβλέπει διασύνδεση του προσδόκιμου ζωής με το όριο συνταξιοδότησης, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη κοινωνικού διαλόγου.

Όπως ανέφερε, εάν από σχετικές μελέτες προκύψει ανάγκη διαφοροποίησης του ορίου λόγω μεταβολής του προσδόκιμου ζωής, η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να θέσει το ζήτημα προς συζήτηση στα αρμόδια συλλογικά όργανα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αλλαγής.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ επανήλθε στο ζήτημα της εθελοντικής επέκτασης του εργασιακού βίου μέχρι την ηλικία των 67 ετών, επισημαίνοντας ότι η σχετική πρόνοια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη μελλοντική εξέλιξη του ορίου συνταξιοδότησης.

Ξεκαθάρισε ότι οι συντεχνίες επικροτούν τη δυνατότητα εθελοντικής παράτασης της εργασίας, όχι όμως εάν αυτή συνδεθεί με προοπτική γενικευμένης αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, επανέλαβε τη θέση του Υπουργείου, δηλώνοντας ότι «ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία θα πράξουμε».

ΚΥΠΕ