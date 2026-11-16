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Έως και 2.500 πυραύλους εξακολουθεί να διαθέτει στο οπλοστάσιό του το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποίησε την Κυριακή ότι τα οπλικά της συστήματα έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν αμερικανικά αεροσκάφη στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ (RAF Fairford), στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήρθε στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, μέσα στο σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται η WSJ, η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί από 1.500 έως 2.500 πυραύλους στο οπλοστάσιό της.

Αν και ο ακριβής υπολογισμός των ιρανικών αποθεμάτων παραμένει δύσκολος, η Σιμόν Λεντίν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ακόμα και η χαμηλότερη εκτίμηση των 1.500 βλημάτων σημαίνει πως η Τεχεράνη έχει αναπληρώσει το ήμισυ των προπολεμικών της αποθεμάτων.

Ο αριθμός αυτός συνάδει με όσα είναι ήδη γνωστά για την παραγωγική ικανότητα του Ιράν. Το καθεστώς είχε ήδη ανασυγκροτήσει πλήρως το οπλοστάσιό του στο διάστημα μεταξύ του περσινού πολέμου των 12 ημερών και της τρέχουσας σύγκρουσης, ανέφερε η Λεντίν στη Journal.

Παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ και της ισραηλινής κυβέρνησης ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν έχει αποδεκατιστεί, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, καθώς και εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου έχει προκαλέσει ανησυχία και λόγω της αυξανόμενης ακρίβειας των πληγμάτων του καθεστώτος. Ανάλυση έδειξε ότι οι επιθέσεις της Τεχεράνης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήταν πιο εξελιγμένες και στόχευαν συγκεκριμένα στους κοιτώνες των στρατιωτών.

Οι πιο πρόσφατες επιθέσεις σημειώθηκαν νωρίς την Κυριακή, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υποστηρίζουν ότι εκτόξευσαν έξι drones εναντίον ενός αμερικανικού ραντάρ αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ-Ριφάα, στο Μπαχρέιν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, με τη χώρα του Κόλπου να καταδικάζει το μπαράζ πληγμάτων ως ξεκάθαρη πράξη κλιμάκωσης.

Απειλές για την Ευρώπη

Στο μεταξύ, την ώρα που το Ιράν στοχοποιεί επανειλημμένα αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή, η Ισλαμική Δημοκρατία κλιμάκωσε τις απειλές της την Κυριακή, προειδοποιώντας ότι ο βαλλιστικός της πύραυλος Khorramshahr μπορεί να φτάσει σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ακόμα και στην Ευρώπη.

Iran's Khorramshahr-4 ballistic missile could potentially reach distances of 3000 to 4000 km if its warhead weight is reduced and it is equipped with a lighter warhead. This could bring US military bases in parts of Europe within the missile's range.



Earlier this week IRGC… pic.twitter.com/Y1oduCVJkB — Current Report (@Currentreport1) November 15, 2026

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν συγκεκριμένα ότι ο τροποποιημένος πύραυλος θα μπορούσε να πλήξει την κοινή αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, σε απόσταση περίπου 2.800 μιλίων (περίπου 4.500 χιλιομέτρων).

«Το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν δεν περιορίζεται σε όσα έχουν δει μέχρι τώρα», προειδοποίησαν τα κρατικά μέσα.

Το Ιράν έχει απειλήσει ξανά την εν λόγω αεροπορική βάση στο παρελθόν, με το καθεστώς να κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε την τρομοκρατική συνωμοσία που αποτράπηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

protothema.gr