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Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιές στα πλοία, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες ενώ βρίσκονταν στο Στενό του Ορμούζ, με τις εκρήξεις που ακολούθησαν να προκαλούν πυρκαγιές.

Την πληροφορία μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

IRGC Navy: Two tankers with transponders off hit mines on an unauthorized Strait of Hormuz route. One supertanker carrying 2M+ barrels of crude sank in the southern Persian Gulf, while the second burns. IRGC warns ships against US-backed covert passage and deception.#Iran pic.twitter.com/PgyxqZhRRK November 15, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δύο πλοίων, την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των πληρωμάτων τους.

Επίσης, δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις.

Φωτογραφία αρχείου*

cnn.gr