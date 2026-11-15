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Ούτε η ηλικία της ούτε η κλειδωμένη πύλη ύψους άνω των δύο μέτρων στάθηκαν εμπόδιο για μια 92χρονη στην Κίνα, η οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει το γηροκομείο όπου φιλοξενούνταν – και το έκανε με τρόπο που δύσκολα θα περίμενε κανείς.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η ηλικιωμένη, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ, σκαρφάλωσε σε μια πύλη ύψους περίπου 2,13 μέτρων, πέρασε στην άλλη πλευρά και απομακρύνθηκε από τη δομή φροντίδας στην πόλη Γιαντάι της Κίνας.

Η εντυπωσιακή απόδραση καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Το μυστικό της απίστευτης ευλυγισίας της

Οπως αναφέρει η Daily Mail, η 92χρονη είχε περάσει μεγάλο μέρος της νεότητάς της καλλιεργώντας οπωρώνες σε ορεινές περιοχές.

Η απαιτητική αυτή εργασία φαίνεται πως τη βοήθησε να αναπτύξει σημαντική σωματική δύναμη και ικανότητα αναρρίχησης, τις οποίες διατηρεί ακόμη και σε τόσο προχωρημένη ηλικία.

nafteporiki.gr