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Ένα αεροσκάφος cargo και ένα επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (ξημερώματα της Κυριακής στην Κύπρο) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ένα Boeing 767 της UPS και ένα Boeing 737 της Copa Airlines συγκρούστηκαν ενώ τροχοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα ένα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές στο ρύγχος.

«Περίπου στις 21:15 ένα αεροσκάφος που έφτανε και ένα αεροσκάφος που αναχωρούσε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους στη διασταύρωση δύο διαδρόμων τροχοδρόμησης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι πτήσεις κατευθύνονται προς άλλους διαδρόμους τροχοδρόμησης, οπότε δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του αεροδρομίου στο CBS News Miami.

BREAKING: A UPS Boeing 767 collided with a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport. pic.twitter.com/Dli2WlDnFJ — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026

JUST IN: UPS Boeing 767 collides with Copa Airlines 737 while taxiing at Miami International Airport in Florida, according to local radio station WMEN.



"Yeah, we went too far and he clipped us with the wing," according to ATC audio. pic.twitter.com/ogPvmAIhfA — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 15, 2026

Δύο άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου αλλά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο.

Η πτήση 358 της UPS είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Μαϊάμι με προορισμό τη Μπογκοτά της Κολομβίας, ενώ η πτήση 427 της Copa Airlines έφτανε από την Πόλη του Παναμά, όπου και εδρεύει η αεροπορική εταιρεία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το αεροδρόμιο του Μαϊάμι συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων που εξέδωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

protothema.gr