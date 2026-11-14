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Περίπου 106.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 24.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για τον πέμπτο γύρο κινητοποιήσεων, ο οποίος συγκέντρωσε μικρότερη συμμετοχή σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν διαδηλώσει 146.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων 46.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας, από την πλευρά της, έκανε λόγο για 200.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 στο Παρίσι (σε σύγκριση με 250.000 σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 75.000 στην πρωτεύουσα το περασμένο Σάββατο).

Μέχρι τις 18:00 ώρα Κύπρου, 121 άτομα είχαν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε το υπουργείο.

🚨🇫🇷 Breaking:



The situation is DANGEROUS and CHAOTIC in #Bordeaux on the sidelines of the November 14 demonstration!!



TEAR GAS canisters are raining down from the sky!!#14novembre pic.twitter.com/99z5cJa52J — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 14, 2026

Ταυτόχρονα, στο Παρίσι, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας έφτασε στην Πλατεία του Έθνους, «χωρίς να σημειωθούν σημαντικά επεισόδια μέχρι αυτό το στάδιο», δήλωσε η Αστυνομία του Παρισιού.

Σε ένα άλλο σημείο της πρωτεύουσας, μια μικρή ομάδα ατόμων πέταξε αντικείμενα προς αστυνομικές δυνάμεις στην αστυνομία, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

Riot police used tear gas to disperse protesters at Place de la Nation in Paris after a largely peaceful march from Place de la Republique pic.twitter.com/66X3sF8rNe November 14, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έγιναν 22 συλλήψεις ανδρών και εφήβων, συμπεριλαμβανομένων τριών ανηλίκων.

Στη Λυών, δημοσιογράφοι και μέλη του συνεργείου του τηλεοπτικού δικτύου ειδησεογραφικού BFMTV δέχτηκαν βίαιη επίθεση από διαδηλωτές στο περιθώριο της πορείας, και παρενέβη η αστυνομία για την προστασία τους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

🇫🇷🚨Breaking: BFM journalists in France chased and beaten by rioters.



Absolute Chaos in #France pic.twitter.com/a8MzJq4nYx — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 14, 2026

Η διαδήλωση στη Λυών, με πορείες για δράση για το κλίμα, για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων, προσέλκυσε 8.000 άτομα σύμφωνα με τις αρχές.

Ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ειρηνική κατά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, γρήγορα δημιουργήθηκαν εντάσεις στο μπροστινό μέρος, με μικρής έκτασης συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Centenars de manifestants en suport als vaguistes empresonats. Els tres de Barcelona són membres del Comitè de Vaga de Sant Martí i del Sindicat d’Habitatge de la Verneda-Besòs.



🔗 https://t.co/2c7X4dE4p6…



Vídeo d'@albertmartnez pic.twitter.com/jOsq1qqGEF — Directa (@La_Directa) November 14, 2026

🇫🇷💥 FLASH | À Lyon, un homme a ramassé à main nue une grenade de désencerclement qui n’avait pas explosé pour la remettre à la police. pic.twitter.com/T8u6yhvJv4 — Cerfia (@CerfiaFR) November 14, 2026

‼️ 🇫🇷 Les rues de Paris, après l’intervention de la police française ayant eu recours aux gaz lacrymogènes contre les manifestants pic.twitter.com/iAUylzuLf3 — Press TV Français (@fr_presstv) November 14, 2026

protothema.gr