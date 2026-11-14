Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πρόταση για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Γκάντι Άιζενκοτ, επικαλούμενος τις σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι είχε συνομιλία την Πέμπτη με τον πρώην αρχηγό του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, κατά την οποία του ζήτησε να παραμεριστούν οι πολιτικές διαφωνίες και οι αποκλεισμοί, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό μιας ευρείας κυβερνητικής συμμαχίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση με περιορισμένη κοινοβουλευτική στήριξη δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις απειλές κατά του Ισραήλ.

ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן.



פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית – ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,… pic.twitter.com/S9mEEa6D9t — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026

«Το Ιράν επιχειρεί ξανά να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απειλή που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Το ιρανικό καθεστώς, που επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ, ενεργεί και πάλι για την επανεκκίνηση του πυρηνικού του προγράμματος. Και ας είναι σαφές: Αυτό το δολοφονικό καθεστώς, που δεν δίστασε να σκοτώσει πολλές χιλιάδες από τους ίδιους τους πολίτες του, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το Ιράν θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εφόσον καταφέρει να επανέλθει στον εμπλουτισμό ουρανίου και να επιταχύνει την ανάπτυξη του πυρηνικού του οπλοστασίου.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσουμε να το εμποδίζουμε, όπως κάναμε στις επιχειρήσεις “Ανατέλλων Λέων” και “Βρυχηθμός του Λιονταριού”, όταν απομακρύναμε από πάνω μας τον κίνδυνο άμεσου αφανισμού», ανέφερε, αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Πρέπει να εξαλείψουμε αυτή την υπαρξιακή απειλή από πάνω μας μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση με περιορισμένη κοινοβουλευτική βάση ή μια κυβέρνηση που, όπως ισχυρίστηκε, θα στηριζόταν σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

«Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όμως, θα μπορούσε να το πετύχει εγκαίρως και με αυτόν τον τρόπο να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ για πολλά χρόνια», υποστήριξε.

Η συνομιλία με τον Άιζενκοτ και η πρόταση για κυβέρνηση ενότητας

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι την Πέμπτη είχε σημαντική συνομιλία με τον Γκάντι Άιζενκοτ, τον οποίο γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια, από την περίοδο που ο τελευταίος υπηρετούσε ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και νωρίτερα.

«Την Πέμπτη είχα μια σημαντική συνομιλία με τον Γκάντι Άιζενκοτ. Ο Γκάντι κι εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή που ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αλλά και πριν από αυτήν», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι είναι απαραίτητος ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Ισραήλ ως κράτους του εβραϊκού λαού.

«Η συνάντηση αυτή απλώς ενίσχυσε την πεποίθησή μου για το πόσο αναγκαίο είναι αυτή τη στιγμή να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια κυβέρνηση που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως κράτους του εβραϊκού λαού και που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες και σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε.



«Οι πολίτες του Ισραήλ επιθυμούν εθνική συμφιλίωση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε την πρότασή του με την ανάγκη εσωτερικής συμφιλίωσης, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας επιθυμεί να ξεπεραστούν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα ανταποκρινόταν στην επιθυμία που ακούω από πολλούς από εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ: την επιθυμία για εθνική συμφιλίωση, για συμφιλίωση μεταξύ μας», ανέφερε.

«Γιατί, όπως κι εγώ, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσουμε μαζί», συνέχισε.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ονομαστικά σε πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβολίζουν τη δυνατότητα συνεργασίας διαφορετικών πλευρών της ισραηλινής κοινωνίας.

«Ο Ελίσα Μιντάν μαζί με τον Ελισάφ Πέρετς, η Τάλικ Γκβίλι μαζί με τη Σίρα Σαπίρα, ένα τεράστιο σιωνιστικό κοινό που ενώνει τις δυνάμεις του για να διασφαλίσει το μέλλον του Ισραήλ», είπε.



«Να μπούμε σε ένα δωμάτιο χωρίς προϋποθέσεις»

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Άιζενκοτ, ο Νετανιάχου τον κάλεσε να εγκαταλείψει την προσπάθεια σχηματισμού μιας εναλλακτικής κυβέρνησης και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του, χωρίς να θέσει προηγουμένως όρους.

«Γκάντι, αντί να προσπαθούμε να σχηματίσουμε μια εύθραυστη και επικίνδυνη κυβέρνηση, που δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ούτε στο ελάχιστο στις τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας και τις εθνικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ας κάνουμε το αυτονόητο», δήλωσε.

«Ας μπούμε σε ένα δωμάτιο, χωρίς προϋποθέσεις, ας αφήσουμε στην άκρη όλες τις διαφωνίες και όλους τους αποκλεισμούς και ας καταλήξουμε σε συμφωνίες για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να επιλυθεί μέσα από συνεννόηση και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της υπερορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας.

«Αυτό περιλαμβάνει και το ζήτημα της στράτευσης, το οποίο μπορούμε να επιλύσουμε από κοινού με τους εκπροσώπους της υπερορθόδοξης κοινότητας», ανέφερε.



«Να σχηματίσουμε την Κυβέρνηση της Ελπίδας»

Ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με αναφορά σε όσους, όπως είπε, αποχώρησαν σκόπιμα κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου, της «Χατίκβα», που σημαίνει «Η Ελπίδα».

«Η απάντηση που επιβάλλεται να δώσουμε σε εκείνους που αποχώρησαν σκόπιμα κατά την ανάκρουση της Χατίκβα είναι να σχηματίσουμε την κυβέρνηση της ελπίδας, την κυβέρνηση εθνικής ενότητας», δήλωσε.

Με την πρότασή του προς τον Άιζενκοτ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει να ανοίξει έναν νέο κύκλο πολιτικών διαβουλεύσεων, συνδέοντας τη συγκρότηση ευρύτερης κυβερνητικής συνεργασίας με την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, την εθνική συμφιλίωση και τη διευθέτηση των εσωτερικών πολιτικών διαφωνιών.

Μέχρι τη δημοσιοποίηση της δήλωσης δεν είχε γίνει γνωστό εάν ο Άιζενκοτ προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις.



Άιζενκοτ: Αυτά είναι τεχνάσματα, ξέρεις ότι έχεις χάσει

Με σφοδρή επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε ο ηγέτης του ισραηλινού κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, στην πρόταση του απερχόμενου πρωθυπουργού για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, χαρακτηρίζοντάς την «άλλο ένα πολιτικό τέχνασμα».

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου γνωρίζει πως έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο κομμάτων, ενώ τον κατηγόρησε ότι επικαλείται την εθνική ενότητα την ίδια στιγμή που, όπως είπε, διχάζει την ισραηλινή κοινωνία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ενδεχόμενη συμμετοχή του Λικούντ σε κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία του προϋποθέτει αποδοχή συγκεκριμένων αρχών και απομάκρυνση των ακραίων πολιτικών δυνάμεων.

Η απάντηση του Άιζενκοτ ήρθε μετά τη δημόσια έκκληση του Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις, με στόχο τον σχηματισμό μιας ευρείας κυβέρνησης που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας του Ισραήλ, με κυριότερη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, την προσπάθεια του Ιράν να αναπτύξει εκ νέου το πυρηνικό του πρόγραμμα.

הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו.



היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר! והליכוד.



אחיי ואחיותיי הישראלים, זהו הבלוף התורן:

נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל… — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 14, 2026

«Ο Νετανιάχου καλεί σε διαπραγματεύσεις ενώ αυτές έχουν ήδη προγραμματιστεί»

Στη δήλωσή του, ο Άιζενκοτ αμφισβήτησε ευθέως τις προθέσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια πρόσκλησή του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση των πολιτικών διαβουλεύσεων.

«Η αποψινή ανακοίνωση του απερχόμενου πρωθυπουργού προς τα μέσα ενημέρωσης, με την οποία καλεί σε συνάντηση για διαπραγματεύσεις, είναι ακόμη ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Άλλωστε, ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι μια τέτοια συνάντηση έχει ήδη προγραμματιστεί», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, η συνάντηση έχει οριστεί για αύριο, μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων του Yashar και του Λικούντ.

«Ισραηλινοί αδελφοί και αδελφές μου, αυτή είναι η τελευταία απάτη: Ο Νετανιάχου καλεί σε διαπραγματεύσεις αφού αυτές έχουν ήδη προγραμματιστεί, ισχυρίζεται ότι επιθυμεί την ενότητα, αλλά την ίδια στιγμή προσβάλλει μια επίσημη κρατική εκδήλωση στην Κνεσέτ, διχάζει και υποκινεί αντιπαραθέσεις σαν να μην υπάρχει αύριο», δήλωσε.

Ο Άιζενκοτ συνέχισε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο: «Καλή προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε μένα. Ούτε στους πολίτες του Ισραήλ».



Οι όροι του Άιζενκοτ για συμμετοχή του Νετανιάχου στην κυβέρνηση

Ο ηγέτης του Yashar ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει εκ των προτέρων τη συνεργασία με τον Νετανιάχου, ωστόσο έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για ενδεχόμενη συμμετοχή του σε κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης.

«Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ακόμη και ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία μου είναι η αναγνώριση των αρχών που έχω καθορίσει και η απομάκρυνση από τους εξτρεμιστές», υπογράμμισε.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρόσκληση του Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα, αναδεικνύοντας τις διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πολιτικές πλευρές.



«Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι έχασε τις εκλογές»

Ο Άιζενκοτ κατηγόρησε επίσης τον απερχόμενο πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρεμποδίσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, καθώς, όπως υποστήριξε, έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη πολιτική και κοινοβουλευτική στήριξη.

«Στο τέλος, μετά από όλες τις ομιλίες και τις δηλώσεις, απομένει η αλήθεια: Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι έχασε τις εκλογές. Γνωρίζει ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία εναντίον του, τόσο μεταξύ των πολιτών του Ισραήλ όσο και στην Κνεσέτ, και γνωρίζει ότι μια νέα και καλύτερη κυβέρνηση θα σχηματιστεί οπωσδήποτε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νετανιάχου βρίσκεται πλέον σε μια προσπάθεια πολιτικής άμυνας, με στόχο να δυσκολέψει τη μετάβαση στην επόμενη κυβέρνηση.

«Γι’ αυτό δίνει μια μάχη οπισθοφυλακής, με στόχο να δημιουργήσει εμπόδια στον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης και να αποτρέψει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, μετά την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ, με τον Άιζενκοτ να επιχειρεί να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό και τον Νετανιάχου να παραμένει επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης.



Το τεστ της Τρίτης για το Λικούντ και η υποψηφιότητα Καχάνα

Ο Άιζενκοτ έστρεψε στη συνέχεια την προσοχή του στην επικείμενη ψηφοφορία για την προεδρία της Κνεσέτ, την οποία χαρακτήρισε καθοριστική δοκιμασία για τις πραγματικές προθέσεις του Λικούντ και του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός.

Όπως ανέφερε, την προσεχή Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, πρόκειται να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου των κομμάτων της «αλλαγής και της μεταρρύθμισης», βουλευτή Ματάν Καχάνα, στην προεδρία του ισραηλινού κοινοβουλίου.

«Η επόμενη δοκιμασία για το Λικούντ και τον Θρησκευτικό Σιωνισμό είναι την προσεχή Τρίτη, όταν θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τον διορισμό του υποψηφίου των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, του βουλευτή Ματάν Καχάνα», δήλωσε.

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι, εάν οι δύο πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν πραγματικά μια κυβερνητική συνεργασία, θα πρέπει να το αποδείξουν στην πράξη, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα Καχάνα.

«Εάν πράγματι επιθυμούν μια ουσιαστική πολιτική συνεργασία, όπως ισχυρίζονται, οφείλουν να επιτρέψουν την έγκαιρη διεξαγωγή μιας ομαλής δημοκρατικής διαδικασίας και να δώσουν οδηγίες στους βουλευτές τους να υποστηρίξουν την εκλογή του εφέδρου συνταγματάρχη, πρώην διοικητή μοίρας και πρώην μαχητή της επίλεκτης μονάδας Σαγιερέτ Ματκάλ, Ματάν Καχάνα, στη θέση του προέδρου της Κνεσέτ», τόνισε.

Ο Ματάν Καχάνα έχει προταθεί για τη θέση από τα κόμματα που επιδιώκουν την αντικατάσταση της κυβέρνησης Νετανιάχου, στο πλαίσιο των πολιτικών συμφωνιών που ακολούθησαν τις εκλογές.

The Times of Israel+1

«Αυτή είναι η ευκαιρία τους να αποδείξουν πόσο σοβαροί είναι»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Άιζενκοτ επανέλαβε ότι η στάση του Λικούντ στην επικείμενη κοινοβουλευτική ψηφοφορία θα δείξει εάν η πρόσκληση Νετανιάχου για εθνική ενότητα αποτελεί πραγματική πολιτική πρόταση ή απλώς μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο.

«Αυτή είναι η ευκαιρία τους να αποδείξουν πόσο σοβαροί είναι. Διαφορετικά, για ακόμη μία φορά, όλα θα αποδειχθούν ένα κενό πολιτικό τέχνασμα και τίποτε περισσότερο. Η επιλογή είναι δική τους», υπογράμμισε.

Ο ηγέτης του Yashar ολοκλήρωσε τη δήλωσή του διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

«Εργάζομαι, ακόμη και αυτήν ακριβώς τη στιγμή, για να σχηματίσω το συντομότερο δυνατό μια κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης», ανέφερε.

Η δημόσια αντιπαράθεση καταδεικνύει ότι, παρά τις αναφορές και των δύο πλευρών στην ανάγκη εθνικής ενότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφωνίες για τους όρους της συνεργασίας και τον σχηματισμό της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης.

protothema.gr