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Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εκλογικές διαδικασίες του Έκτακτου Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η νέα ηγεσία του Κινήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Κυριάκος Τσιμίλλης, με ποσοστό 71,5% .

Κυριάκος Τσιμίλλης, με ποσοστό . Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου, με ποσοστό 62,9% .

Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου, με ποσοστό . Αντιπρόεδρος Β’ : Οζ Καραχάν, με ποσοστό 72,9%.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συγχαίρει τα εκλεγέντα στελέχη και όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, το Κίνημα συνεχίζει την πορεία του με στόχο την ενότητα, την οργανωτική ενίσχυση και τη συλλογική προσπάθεια για την προώθηση των αρχών και των πολιτικών του θέσεων.