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O επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα στην Κύπρο και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, κατήγγειλε αυτή τη φορά από το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, πως «χιλιάδες μοσχάρια» διακινούνταν παράνομα από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα.

Ο κ. Μαλάς διερωτήθηκε εύλογα αν οι αγελάδες στην Κύπρο… σταμάτησαν να γεννούν αρσενικά ζώα, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη διακίνηση ζωικού κεφαλαίου αποτέλεσε την κερκόπορτα για την εισβολή του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές. « Δεν είναι κανένα φορτηγό με ζώα που έφευγε, ήταν χιλιάδες τα ζώα που πήγαιναν στα κατεχόμενα. Αυτό είναι και μια πρόκληση και μια προσβολή για τις Υπηρεσίες του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν καταγγέλλεται δημόσια η παράνομη διακίνηση ζώων, όταν το ίδιο το άτομο που εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλά για «προσβολή για τις Υπηρεσίες του κράτους», κάποιοι έπρεπε να θορυβηθούν και να αποφασίσουν επιτέλους να κλείσουν τα παράνομα κανάλια εμπορίου με τα κατεχόμενα. Η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας δεν απαιτεί μόνο επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά απαιτεί, πρώτα απ’ όλα, πολιτική βούληση για επιβολή του νόμου. Και δυστυχώς κάτι πάει λάθος σε αυτό…

Α.Ν.