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Ο ουκρανικός λαός αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή και κατοχή από το Φεβρουάριο του 2022, πάνω από τέσσερα χρόνια. Από το 2024, ο Φειδίας Παναγιώτου είναι από τους λίγους ευρωβουλευτές με σαφή στάση «ξεπλύματος» της ρωσικής εισβολής και των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττει ο Πούτιν και ο στρατός του στα ουκρανικά εδάφη.

Προχτές μάς ανακοίνωσε -με ένα ακόμα «χαριτωμένο» βιντεάκι- πως οι Ουκρανοί τον έβαλαν σε «λίστα θανάτου» και τον στοχοποιούν. Μπούρδες. Η λίστα «Myrotvorets» (Ειρηνοποιός), στην οποία όντως καταγράφεται ο κ. Παναγιώτου, δεν είναι λίστα θανάτου, ούτε χρησιμοποιείται από κυνηγούς κεφαλών. Πρόκειται για λίστα που καταγράφει αυτούς «οι ενέργειες των οποίων έχουν σημάδια εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της ειρήνης, της ανθρώπινης ασφάλειας και του Διεθνούς Δικαίου».

Παλαιότερα, στη λίστα είχε προστεθεί και ο πρώην βουλευτής των Ελλήνων, Παναγιώτης Λαφαζάνης, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τελικά είχε αφαιρεθεί. Όσο για τον Φειδία Παναγιώτου, οφείλει να χωνέψει το γεγονός ότι η πολιτική άποψη και οι χαριεντισμοί με αξιωματούχους της Ρωσίας έχουν συνέπειες. Δεν είναι αυτός που εξέφραζε την άποψη πως τα απαχθέντα παιδιά των Ουκρανών βρίσκονται σε «ασφαλές περιβάλλον»; Αυτός αισθάνεται ανασφάλεια;

ΑΛ.ΜΙΧ.