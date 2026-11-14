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Όλοι αυτοί που εκμεταλλεύθηκαν το κράτος και άρπαζαν χωρίς ντροπή χρήματα από τα δημόσια ταμεία ως δήθεν δικαιούχοι κρατικής βοήθειας, έφαγαν και ήπιαν καλά.

Τώρα οφείλει το κράτος να πάει να τους βρει και να πάρει πίσω τα κλεμμένα. Γιατί όταν διά δόλου αρπάζει κάποιος χρήματα, είτε είναι το κράτος, είτε ιδιώτες θα πρέπει να εξαναγκάζεται να τα επιστρέψει μέχρι και το τελευταίο σεντ. Γιατί αυτός είναι, ίσως, και ο μόνος τρόπος κάποιοι απατεώνες να συνετιστούν.

Θα το πούμε για μια ακόμα φορά πως ανάμεσά μας υπάρχουν πολλοί που το μόνο που γνοιάζονται είναι να εισπράττουν επιδόματα. Καιρός να μπει μια τάξη και οι επαγγελματίες επιδοματίες να πάνε να βρουν καμιά πραγματική δουλειά.

ΑΠΙΜ