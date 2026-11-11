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Σοβαρά κενά, πλημμελείς ελέγχους και καταβολή επιδομάτων επί σειρά ετών σε πρόσωπα με κρυμμένα εισοδήματα ή ψευδή στοιχεία, αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση της καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Προκαλούν αίσθηση περιπτώσεις αιτητών με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ακίνητη περιουσία άνω του μισού εκατομμυρίου, στους οποίους παραχωρούνταν επιδόματα χωρίς να τεκμηριώνεται με δικαιολογητικά η συμπερίληψή τους στις εξαιρέσεις.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει παθογένειες στη διαχείριση. Το μέγεθος της κρατικής ολιγωρίας αποτυπώνεται στις 242 από τις 252 αιτήσεις που εξετάστηκαν το 2022. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας συνέχιζε να καταβάλλει επιδόματα για χρόνια, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο εάν πράγματι οι αιτητές δικαιούντο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Δήθεν χωρισμένοι και με αδήλωτα

Βροντοφωνάζει η περίπτωση αιτητή, ο οποίος λάμβανε για εφτά χρόνια ΕΕΕ συνολικού ύψους €102.528, δηλώνοντας ότι βρισκόταν σε διάσταση και είχε τρία παιδιά. Η αίτηση είχε υποβληθεί το 2017 και ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία διενεργήθηκε το 2024 για να διαπιστώσει ότι τα στοιχεία ήταν αναληθή.

Σε άλλη περίπτωση, επαγγελματίας άνεργη λάμβανε για σχεδόν 7 χρόνια ΕΕΕ συνολικού ύψους €80.607 χωρίς να προσκομίσει δικαιολογητικά. Μεγαλύτερη αίσθηση ίσως να προκαλέσει και η περίπτωση αιτήτριας που είσεπραξε σε ΕΕ €43.771, παρά τις καταγγελίες για αδήλωτη εργασία και συμβίωση με τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η αίτηση της τερματίστηκε λόγω αναληθών στοιχείων και απόκρυψης εισοδημάτων.

Επιδόματα με εξαψήφιες καταθέσεις

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί και η καταβολή ΕΕΕ σε πρόσωπα με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του 2022, σε 737 περιπτώσεις εγκρίθηκαν επιδόματα με εξαιρέσεις από τα προβλεπόμενα όρια καταθέσεων, εκ των οποίων 19 αφορούσαν ποσά άνω των €100.000.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αιτητή με καταθέσεις €679.024, ο οποίος εισέπραξε €84.616. Παρότι οι καταθέσεις δικαιολογήθηκαν ως αποζημίωση ατυχήματος, η αίτησή του τερματίστηκε το 2024 λόγω αναληθών στοιχείων για εισοδήματα και οικογενειακή κατάσταση.

Ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα εγείρονται για δύο αιτητές με καταθέσεις €439.611 και €302.889, οι οποίοι εισέπραξαν €90.839 και €111.820 αντίστοιχα. Η αρμόδια Υπηρεσία είχε εγκρίνει τις αιτήσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ότι οι καταθέσεις εξαιρούνταν νόμιμα από τον υπολογισμό της περιουσίας τους.

Το Υφυπουργείο υποστήριξε ότι τα δικαιολογητικά φυλάσσονταν σε άλλους φακέλους, ωστόσο ακόμη και στον επανέλεγχο του 2026 δεν εντοπίστηκαν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τις δύο περιπτώσεις.

Και με… ακίνητα

Αποκαλυπτικά είναι και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για επιδόματα σε πρόσωπα με ακίνητη περιουσία μεγάλης αξίας. Από τις 89 περιπτώσεις στις οποίες εγκρίθηκαν επιδόματα με ειδικές εξαιρέσεις, εξετάστηκαν οι εννέα με τις μεγαλύτερες περιουσίες, αξίας έως €811.400, και επιδόματα που έφταναν τις €159.660.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αιτητή με ακίνητα €210.400, ο οποίος συνέχισε να εισπράττει ΕΕΕ, χωρίς η αρμόδια Υπηρεσία να επανεξετάσει την αίτησή του, παρότι γνώριζε από το 2022 ότι η αξία της περιουσίας του είχε αυξηθεί. Δεν διερεύνησε ούτε τις ενδείξεις ότι ενδεχομένως δεν διέμενε συνεχώς στην Κύπρο, καθώς επί 18 μήνες δεν καταγράφηκαν τραπεζικές συναλλαγές, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Ελλάδα.

Σε άλλη περίπτωση, αιτήτρια με ακίνητα €257.300 εισέπραξε €62.104, παρά τις αντικρουόμενες ιατρικές γνωματεύσεις για την ικανότητά της να εργαστεί και τις ενδείξεις πιθανών αδήλωτων εισοδημάτων. Παρότι το Υφυπουργείο δεσμεύτηκε να επανεξετάσει την υπόθεση, οι εκκρεμότητες παρέμεναν και το 2026.

Αίσθηση προκαλεί και περίπτωση αιτητή που εισέπραξε €159.660, ενώ εκκρεμούσαν δικαιολογητικά από το 2022, τα οποία η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων ζήτησε εκ νέου το 2024. Στον έλεγχο περιλήφθηκαν και πτωχεύσαντες με ακίνητα έως €811.400, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί παράνομη εκμετάλλευση της περιουσίας τους.

Αποδεκατισμένη Ομάδα Ελέγχου

Το Υφυπουργείο Πρόνοιας αναφέρει ότι προχώρησε σε επανεξετάσεις αιτήσεων και συστηματικό πρόγραμμα ελέγχων. Οι εκκρεμούσες προεγκρίσεις μειώθηκαν από 252 το 2022 σε 149 τον Ιανουάριο 2026. Δημιουργήθηκαν, επίσης, Ομάδα Ελέγχου και Μητρώο Καταγγελιών. Ωστόσο, τρία από τα τέσσερα μέλη της ομάδας παραιτήθηκαν χωρίς αντικατάσταση, αφήνοντας τον μηχανισμό ελέγχου αποδυναμωμένο.