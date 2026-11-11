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Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Ευρύχου – Αστρομερίτη, στο ύψος του χωριού Κουτραφά, με θύμα τον Απόλλωνα Ζοσιμίδη, 64 ετών, από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις έξι το απόγευμα, ενώ ο 64χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον πιο πάνω αυτοκινητόδρομο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημά του παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο διαχωριστικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σε ανάχωμα, όπου ακινητοποιήθηκε.

Από την πρόσκρουση, ο οδηγός εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος και κατέληξε στο οδόστρωμα. Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.