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Περισσότεροι από 50.000 θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το φετινό καλοκαίρι, με την κλιματική αλλαγή να εκτιμάται ότι συνέβαλε σε περίπου δύο στους τρεις από αυτούς.

Τα στοιχεία δύο νέων επιστημονικών μελετών, που δημοσιεύθηκαν στο ακαδημαϊκό περιοδικό Nature Health, καταγράφουν μια δραματική εικόνα για τις επιπτώσεις των ολοένα θερμότερων καλοκαιριών στη δημόσια υγεία, μεταδίδoυν διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το Politico, η Guardian και το ABC news, σχολιάζοντας τα ανησυχητικά αποτελέσματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το καλοκαίρι του 2026 ήταν το φονικότερο του 21ου αιώνα εξαιτίας της ζέστης, ξεπερνώντας κατά πολύ προηγούμενα αρνητικά ρεκόρ. Μάλιστα, οι αριθμοί αφορούν περίπου 850 πόλεις, γεγονός που σημαίνει ότι ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, εάν συνυπολογιστούν οι θάνατοι στις αγροτικές περιοχές.

epaselect epa13169353 A young woman reacts as she cools off under a misting system at Parc de Bercy during a heatwave, in Paris, France, 14 August 2026. On 12 August, Meteo-France placed Paris and Ile-de-France region under an orange heatwave alert at least until 14 August. EPA/MOHAMMED BADRA

Περισσότεροι από 32.000 θάνατοι αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες του Imperial College London και της London School of Hygiene & Tropical Medicine εξέτασαν 854 πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία και στην Ελβετία. Οι περιοχές αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του πληθυσμού των 30 χωρών που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 50.000 θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη καταγράφηκαν στις συγκεκριμένες πόλεις το καλοκαίρι του 2026. Από αυτούς, περίπου 32.000 αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει τις θερμοκρασίες και εντείνει τα κύματα καύσωνα.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να δηλώσουμε με αρκετή βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2026 είναι πιθανό να ήταν το χειρότερο που έχει καταγραφεί όσον αφορά τη θνησιμότητα από τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Κλερ Μπαρνς, ερευνήτρια ακραίων καιρικών φαινομένων στο Imperial College London.

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα στοιχεία αποτελούν μια σκληρή υπενθύμιση των συνεπειών των θερμότερων και πιο ακραίων καλοκαιριών στη δημόσια υγεία, τονίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και οικογένειες που θρηνούν.

epaselect epa13168615 A seagull catches a crab as people cool off at the beach during a heatwave in Ostend, Belgium, 14 August 2026. Belgium is bracing for what could be one of the hottest days of the summer, with temperatures forecast to reach around 38 degrees Celsius inland and about 32 degrees Celsius on the North Sea coast in Ostend, where the sea temperature is above 20 degrees Celsius, according to the Royal Meteorological Institute (RMI). Cooler and more unsettled weather is expected from 15 August. EPA/OLIVIER HOSLET

Κατά πολύ υψηλότερος ο απολογισμός από τα προηγούμενα ρεκόρ

Η πρώτη από τις δύο μελέτες, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, εξέτασε τη θνησιμότητα που συνδέεται με το κλίμα από το 2000 έως το 2025. Η δεύτερη, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, επικεντρώθηκε ειδικά στο καλοκαίρι του 2026.

Για την περίοδο 2000-2025, η πρώτη μελέτη υπολόγισε συνολικά 430.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, εκτιμώντας ότι περίπου οι μισοί οφείλονταν στην κλιματική αλλαγή.

Τα προηγούμενα υψηλότερα επίπεδα είχαν καταγραφεί το 2022, με περίπου 29.000 θανάτους, και το 2003, με περίπου 28.000. Οι φετινές εκτιμήσεις ξεπερνούν αισθητά και τις δύο περιπτώσεις.

Οι ερευνητές ανέλυσαν καταγραφές θερμοκρασιών και ιστορικά μοντέλα θνησιμότητας από τη ζέστη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει δώσει στο παρελθόν αποτελέσματα που προσεγγίζουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύουν αργότερα οι κυβερνήσεις. Για να υπολογίσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, συνέκριναν τις πραγματικές καιρικές συνθήκες με ένα μοντέλο θερμοκρασιών που αναπαριστά έναν κόσμο χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη.

epa13168776 People cool off at the beach during a heatwave in Ostend, Belgium, 14 August 2026. Belgium is bracing for what could be one of the hottest days of the summer, with temperatures forecast to reach around 38 degrees Celsius inland and about 32 degrees Celsius on the North Sea coast in Ostend, where the sea temperature is above 20 degrees Celsius, according to the Royal Meteorological Institute (RMI). Cooler and more unsettled weather is expected from 15 August. EPA/OLIVIER HOSLET

Κυρίως ηλικιωμένοι τα θύματα, αλλά όχι οι μόνοι

Σχεδόν το ένα τρίτο των θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, ο οποίος κατέρριψε αρκετά θερμοκρασιακά ρεκόρ στην Ευρώπη.

Οι ηλικιωμένοι ήταν η πληθυσμιακή ομάδα που επλήγη περισσότερο. Όπως δήλωσε ο Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης συν-συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής στο Imperial College, οι άνθρωποι ηλικίας 85 ετών και άνω αντιστοιχούσαν περίπου στους μισούς εκτιμώμενους θανάτους.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στους ηλικιωμένους. Περίπου 6.000 από τους θανάτους αφορούσαν ανθρώπους κάτω των 65 ετών, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 20-44 ετών εκτιμήθηκαν περισσότεροι από 800 επιπλέον θάνατοι.

iefimerida.gr