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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης στην Ισπανία, όταν τηλεοπτικό συνεργείο μετέδιδε ρεπορτάζ από την περιοχή Ονταρόα, στο πλαίσιο της κάλυψης της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Ο δημοσιογράφος Σέρχιο Οβεχιέρο μετέδιδε τις τελευταίες πληροφορίες ευρισκόμενος ακριβώς δίπλα στην ακτή ενώ τα κύματα «έσκαγαν» στον κυματοθραύστη.

Κάποια στιγμή, όμως, ένα από τα κύματα ήταν μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα με αποτέλεσμα όταν χτύπησε στον κυματοθραύστη το νερό να καλύψει και να ρίξει κάτω τόσο τον δησμοσιογράφο όσο και τον κάμεραμαν.

Ο παρουσιαστής Οντέι Εσναόλα Ουγκάλντε έμεινε άφωνος με την εικόνα και το μόνο που μπόρεσε να πει ήταν «ας ελπίσουμε ο Σέρχιο και ο Ραούλ να είναι καλά στην υγεία τους».

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος που «λούστηκε» όλο το νερό, απαντώντας σε κριτική ότι δεν είχαν λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας, απάντησε με ανάρτησή του στο Χ ότι «δεν υπήρχε κίτρινη προειδοποίηση, τα κύματα δεν ήταν μεγάλα, γύρω μας υπήρχαν τουρίστες και άνθρωποι που έβγαζαν φωτογραφίες και ο δρόμος δεν ήταν κλειστός».

Tranquilidad que no ha sido así!! Nos ha sorprendido a todos! No estaba el aviso amarillo, las olas no estaban fuertes y el paseo no estaba cortado! Había turistas y personas haciendo fotos porque ERA SEGURO. Llevamos años contando y siempre con prudencia! Hoy ha sorprendido! October 22, 2026

protothema.gr