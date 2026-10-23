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Αυλαία στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου έριξε σήμερα (23/10) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, κρίνοντας ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια για τον φόνο Καλογερόπουλου συν 9 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία για φόνο.

Η απόφαση για τις ποινές ήταν ομόφωνη, ενώ το Δικαστήριο υπέδειξε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης είναι η διά βίου φυλάκιση.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της συνωμοσίας για φόνο, το Κακουργιοδικείο ανέφερε ότι η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή ανέρχεται στα 14 έτη φυλάκισης, επιβάλλοντας τελικά ποινή φυλάκισης εννέα ετών.

Οι δύο ποινές διατάχθηκε να συντρέχουν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, δεν επιβλήθηκαν επιπρόσθετες ποινές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου, η απόφαση ξεπερνά τις 600 σελίδες, ενώ είναι χωρισμένη σε ενότητες. Η απόφαση δεν αναγνώστηκε στο σύνολό της, αλλά παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα σημεία της.

Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αποδείχθηκε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων για τον φόνο εκ προμελέτης του Θανάση Καλογερόπουλου. Παράλληλα, τους έκρινε ένοχους και στις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, με εξαίρεση την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη φόνου, την οποία αντιμετώπιζε ο 24χρονος κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται οτι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ηλικίας 43, 46, 24 και 23 ετών, αντιμετώπιζαν συνολικά 11 κατηγορίες από κοινού, ενώ ο 24χρονος αντιμετώπιζε επιπρόσθετα την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη φόνου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο φόνος του Θανάση Καλογερόπουλου διαπράχθηκε εκ προμελέτης, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ενέργεια που ήταν αντικείμενο προσχεδιασμού.

Η δολοφονία του 55χρονου διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης δίπλα από παραλιακό εστιατόριο, στη λεωφόρο Αμαθούντας, στη Λεμεσό.

Στο βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, καθώς και αδικήματα που αφορούν τη συνωμοσία για φόνο, την κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλων όπλων κατηγορίας Α και Β, την κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, αλλά και τον εμπρησμό οχήματος.

Δρακόντεια ήταν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στον χώρο του Δικαστηρίου, με όλους όσοι προσέρχονταν στην αίθουσα του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού να περνούν από έλεγχο. Στην αίθουσα βρίσκονταν και συγγενικά πρόσωπα του θύματος, τα οποία παρακολούθησαν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.