Σε φυλάκιση, η οποία όμως αναστάληκε, καταδικάστηκε ένα ζεύγος από τη Λεμεσό μετά από παραδοχή ότι, ο μεν σύζυγος επιτέθηκε άσεμνα δυο φορές σε ανήλικη σε ιδιωτικό φροντιστήριο, ενώ η σύζυγός του, ιδιοκτήτρια του υποστατικού, του επέτρεψε να εργάζεται τακτικά σε αυτό και να έχει επαφές με παιδιά χωρίς να έχει εξασφαλίσει σχετικό πιστοποιητικό.

Το εκπληκτικό στην υπόθεση είναι πως χρειάστηκαν οκτώ συνολικά χρόνια για να εκδικαστεί, αφού τα αδικήματα διαπράχθηκαν μέχρι τις 27/1/2018, ενώ η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός, ηλικίας 63 ετών, παραδέχθηκε δυο κατηγορίες, ότι στις 27.1.2018, στη Λεμεσό, παράνομα και άσεμνα επιτέθηκε σε 9χρονη, ενώ της είχε επιτεθεί άσεμνα και σε άγνωστη ημερομηνία μέχρι και τις 27.1.2018.

Η σύζυγός του παραδέχθηκε ότι μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2017 και της 27.1.2018, εργοδότησε τον κατηγορούμενο για επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν τακτικές επαφές με παιδιά, ενώ είχε υποχρέωση όπως μη προχωρήσει στην εργοδότησή του, εκτός εάν αυτός προσκόμιζε πιστοποιητικό ότι δεν περιλαμβανόταν στο Αρχείο για παιδεραστές.

Στην απόφασή της η δικαστής, Χρ. Μίτλεττον, ανέφερε ότι η τέλεση αδικήματος τέτοιας φύσης σε τέτοιο περιβάλλον προσβάλλει ευθέως την κοινωνικά κατοχυρωμένη προσδοκία προστασίας των παιδιών, η οποία αποτελεί θεμέλιο της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Περαιτέρω, διαπιστώνει ότι υπήρξε η επανάληψη της παραβατικής συμπεριφοράς εις βάρος του ίδιου ανήλικου προσώπου, καθώς και στη μεγάλη διαφορά ηλικίας.

Από την άλλη πλευρά, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη, ως στοιχεία που συγκρατούν τη στάθμιση της βαρύτητας, ότι οι πράξεις δεν συνοδεύτηκαν από σωματική βία, εξαναγκασμό, απομόνωση, παραπλάνηση ή σταδιακή προσέγγιση, ούτε προέκυψε προσχεδιασμός με την έννοια οργανωμένης ή συστηματικής εγκληματικής δράσης. Οι ενέργειες συνίσταντο σε στιγμιαία αγγίγματα, πάνω από τα ρούχα, χωρίς σεξουαλικό κίνητρο ή σκοπό, απερίσκεπτα περισσότερο.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκε υπόψη ότι το εκπαιδευτήριο, είχε συνέπειες από αυτή την εξέλιξη, εφόσον έκλεισε. Κατόπιν τούτου καταδίκασε τον σύζυγο σε τέσσερις μήνες φυλάκιση και την σύζυγο ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου σε δύο μήνες φυλάκιση. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι η άμεση φυλάκιση, υπό τις παρούσες περιστάσεις, θα είχε κυρίως τιμωρητικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και ανέστειλε την ποινή για τρία χρόνια.