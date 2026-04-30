Τη σημασία της παρουσίας στιβαρών ανώτατων ιδρυμάτων για την οικονομία μιας χώρας και την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη σημερινή τέλεση των εγκαινίων του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, στην παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο τομέας της εκπαίδευσης σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς της κυπριακής οικονομίας, με τεράστιες προοπτικές, και επενδύουμε ακόμη περισσότερο στην παιδεία μας και στην εκπαίδευσή μας. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της Κυβέρνησής μας είναι στους τομείς της παιδείας και της υγείας», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Εξέφρασε, επίσης, την υπερηφάνεια της κυπριακής Πολιτείας για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο, όπως είπε, «έχει φτάσει σήμερα να έχει περίπου 14.000 φοιτητές από 100 διαφορετικές χώρες».

«Σήμερα είναι εδώ [στην Αθήνα], και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και είμαστε δίπλα του, στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ακόμη, σημείωσε ότι μετά το 2007, ημερομηνία κατά την οποία, όπως είπε, η Κύπρος αποφάσισε να επενδύσει στην ανώτατη εκπαίδευση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών, «έχουμε φτάσει σήμερα περίπου να υπάρχουν σχεδόν 40.000 ξένοι φοιτητές στην Κύπρο».

«Εργαζόμαστε από κοινού με τα πανεπιστήμιά μας, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους φοιτητές, πάντα υπό μία βασική προϋπόθεση –το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι βασικός συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια– την ποιοτική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε απλά ξένους φοιτητές. Θέλουμε ποιοτικούς φοιτητές», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, η Κυβέρνηση προσεγγίζει την ανώτατη εκπαίδευση ως επένδυση για το μέλλον της χώρας, με στόχο και την ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα, ως βασικός εισηγητής, υποστήριξε ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ περνά μέσα από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια».

Σημειώνοντας ότι η Κύπρος ακολουθεί αυτόν ακριβώς τον δρόμο, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ψήφιση του νόμου για ίδρυση παραρτημάτων Πανεπιστημίων στην Κύπρο ως μια πολύ θετική εξέλιξη σε αυτήν την κατεύθυνση.

«Χαιρόμαστε που έχουμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είμαστε σε συζητήσεις και με πολλά άλλα πανεπιστήμια από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Και όλα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας, Ελλάδας και Κύπρου», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην τέλεση των εγκαινίων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές για τις οποίες είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση όταν έδωσε τη δυνατότητα ίδρυσης ανάλογων παραστημάτων στη χώρα.

«Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να καθιερώσουμε νομοθετικά τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είχαμε πάντα στο νου μας σύγχρονες μονάδες εξαιρετικά υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, με άρτιες υποδομές, με φροντίδα για τους φοιτητές, με σπουδές συνδεδεμένες με την εργασία, με τη ματιά να στρέφεται όχι στο παρόν, αλλά στο μέλλον και στις κοσμογονικές αλλαγές που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ήδη όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην ζωή μας», σημείωσε.

Όπως είπε, τα συγκεκριμένα ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, δίνουν «πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό» και ταυτόχρονα μετατρέπουν την Ελλάδα σε «περιφερειακό –και γιατί όχι, ας σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο– εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις ΗΠΑ, από την Άπω Ανατολή, από την Αφρική».

Εν συνεχεία, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 του ελληνικού Συντάγματος, εκτιμώντας ότι αυτή θα αποτελέσει «την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στην πατρίδα μας».

«[Η] Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης», σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι έχει έρθει η ώρα, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, «να κρίνουμε αναθεωρητέο το Άρθρο 16, ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για την λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας».

Στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα παρέστησαν επίσης η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Αυγουστίδης, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Δρ. Αλί Ομπάιντ Αλ Ζάχρι, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας-Ελληνικού-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αντώνιος, καθώς και ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Ιωάννης Κωνσταντάτος.

Μητσοτάκης: Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες

«Είναι μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου που είμαι σήμερα μαζί σας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του. Όπως υπογράμμισε, «δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης», ασκώντας κριτική σε μια ρητορική που –όπως είπε– παραμένει προσκολλημένη στη δεκαετία του 1980, αντί να εστιάζει στην Ελλάδα του 2030.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι «η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες αλλά με γνώση», δίνοντας έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παράλληλα σημείωσε ότι «η προοπτική είναι ο αριθμός αυτών των ιδρυμάτων να φτάσει στα 10».

Αναφερόμενος στις αλλαγές στα πανεπιστήμια, σημείωσε ότι «εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχαν καταλήψεις, υπάρχουν πλέον σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες», επισημαίνοντας παράλληλα ότι στόχος είναι ο αριθμός των ιδρυμάτων να ξεπεράσει τα δέκα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η πολιτεία δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση στα κριτήρια λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι η ποιότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη φιλοδοξία η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασιών σε πολλαπλά πεδία. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας παραμένει βασική προτεραιότητα, από την προσχολική εκπαίδευση έως τα πανεπιστήμια, με έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στη φοιτητική μέριμνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με το διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένα από τις εξελίξεις. «Έχω πάντα στο μυαλό μου ένα οικοσύστημα όπου δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα συνυπάρχουν και συνεργάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμη», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. «Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες: να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στην πατρίδα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την επένδυση στο Ελληνικό με τη συνολική αλλαγή εικόνας της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγα χρόνια η περιοχή ήταν εγκαταλελειμμένη, ενώ σήμερα μετατρέπεται σε έναν δυναμικό κόμβο ανάπτυξης με επενδύσεις δισεκατομμυρίων. «Η Ελλάδα αλλάζει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την Ελλάδα του 2030, σε έναν κόσμο που κινείται ολοένα και πιο γρήγορα.

Τα προγράμματα

Το νέο πανεπιστημιακό campus, στην πρώτη φάση ανάπτυξής του, θα φιλοξενεί προγράμματα στους τομείς της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής, του Marketing, της Πληροφορικής και της Επιστήμης Δεδομένων.

Όπως τονίστηκε και κατά την παρουσίαση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καθώς σηματοδοτεί την ίδρυση της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής και Νομικής Σχολής στη χώρα.

Η συνολική έκταση του πανεπιστημίου θα φτάσει τα 150.000 τ.μ., ενώ η ανάπτυξή του θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις: η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 και η τρίτη έως το 2031.